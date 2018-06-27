Инвесторы Facebook хотят уволить Цукерберга

13:01

Крупные инвесторы Facebook, совместно владеющие акциями компании на 3 млрд долларов, хотят добиться увольнения ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления, пишет Business Insider.

По данным издания, инвесторы Facebook крайне недовольны тем, как осуществляется руководство компанией. Этому способствовал ряд скандалов — от использования соцсети для влияния на выборы в США до «безнаказанного» сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica.

Инвесторы считают, что должной реакции на все проблемы не последовало из-за того, что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления. По их мнению, сложившаяся ситуация может привести к репутационным, регуляторным и подобным рискам.

Отмечается, что инвесторы открыто требуют увольнения Цукерберга, и приглашения на его место независимого исполнительного директора. Они также выступают за отмену двухуровневой структуры акций Facebook, так как именно это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды «сосредоточить слишком много власти в руках».