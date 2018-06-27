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Инвесторы Facebook хотят уволить Цукерберга

13:01 27.06.2018
Марк Цукерберг. Фото с офстраницы в Facebook
Марк Цукерберг. Фото с офстраницы в Facebook
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Крупные инвесторы Facebook, совместно владеющие акциями компании на 3 млрд долларов, хотят добиться увольнения ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления, пишет Business Insider.

По данным издания, инвесторы Facebook крайне недовольны тем, как осуществляется руководство компанией. Этому способствовал ряд скандалов — от использования соцсети для влияния на выборы в США до «безнаказанного» сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica.

Инвесторы считают, что должной реакции на все проблемы не последовало из-за того, что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления. По их мнению, сложившаяся ситуация может привести к репутационным, регуляторным и подобным рискам.

Отмечается, что инвесторы открыто требуют увольнения Цукерберга, и приглашения на его место независимого исполнительного директора. Они также выступают за отмену двухуровневой структуры акций Facebook, так как именно это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды «сосредоточить слишком много власти в руках».

Темы: Социальная сеть, Facebook, Социальные сети в мире
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 15:40
Гость: ser

капитализм везде и всегда однаков
27.06.2018, 15:03
Гость: +++

Цукерберга надо отправить на пенсию.
27.06.2018, 14:19
Гость: Николай

А эти инвесторы что-то создавали в своей жизни? Нет, мне пофиг этот Цукерберг, но уж очень морды кажутся "мохнатыми" у инвесторов.
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