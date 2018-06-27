Известного блогера нашли мертвым после лекции о спорах в интернете

11:05

Известного 41-летнего японского блогера Кениширо Окамото (известен под псевдонимом Hagex) зарезали вскоре после того, как он провел лекцию об управлении спорами в интернете.

Убийство произошло 24 июня, сообщает South China Morning Post. Окамото принимал участие в конференции в городе Фукуока. Он хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать.

Через некоторое время после выступления тело блогера было найдено в его собственной ванной с несколькими ножевыми ранениями в спину.

В настоящее время полицейские уже арестовали убийцу. Им является 42-летний Хидемицу Мацумото, который сознался в совершении преступления. По его словам, он зарезал блогера из-за ненависти.