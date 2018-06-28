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Путин одобрил штрафы за обход блокировок Роскомнадзора

18:34 28.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Закон предусматривает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч рублей для юрлиц за выдачу поисковиком ссылок на запрещённые сайты, внесённые в реестр Роскомнадзора, и средства обхода блокировок, сообщает «Ферра.ру».

Кроме того, штрафы ожидают хостинг-провайдеров, которые вовремя не предоставили по запросу Роскомнадзора сведения о владельцах анонимайзеров и VPN-сервисов. Они составят 10-30 тысяч рублей для физических лиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Темы: Интернет в России, Роскомнадзор, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 23:14
Гость: Chateauneuf du Pap

Хорошо это читается.
28.06.2018, 22:35
Гость: ...

Да вообще весь кислород уже хочет перекрыть... больше трёх не собираться, полиция, нац гвардия, казачки И т.д.и т.п... сейчас интеренет.. дУшит и дУшит...видать хочет, чтобы срок президентства закончился со сроком, отведённым ему Богом на этой земле. Как Эрдоган. Не зря же закорешились
28.06.2018, 22:31
Гость: Россиянину

Так или «дави», или «вперёд»? Уж как-то определитесь. Или у рассеянинов логика напрочь отсутствует? Живем все хуже и хуже, а выбираем все одного и того же...
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