Путин одобрил штрафы за обход блокировок Роскомнадзора

18:34

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Закон предусматривает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч рублей для юрлиц за выдачу поисковиком ссылок на запрещённые сайты, внесённые в реестр Роскомнадзора, и средства обхода блокировок, сообщает «Ферра.ру».

Кроме того, штрафы ожидают хостинг-провайдеров, которые вовремя не предоставили по запросу Роскомнадзора сведения о владельцах анонимайзеров и VPN-сервисов. Они составят 10-30 тысяч рублей для физических лиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.