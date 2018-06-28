Индийское издание назвало С-400 эффективным средством против F-18 и F-35

09:55

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 является достаточно эффективным средством против американских истребителей F/A-18 Hornet и F-35 Lightning II.

Такое мнение высказало индийское издание The India Times, которое отмечает, что американский комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) перехватывает межконтинентальные баллистические ракеты, а «система противоракетной обороны С-400 эффективна против более широкого круга воздушных атак, особенно истребителей, таких как F-18 и F-35».

Отмечается, что после модернизации возможности комплекса С-400 по перехвату баллистических ракет, по сравнению с эффективностью THAAD, неизвестны.

В настоящее время Индия намерена купить у России комплексы С-400, однако этому противодействуют США, которые ввели санкции в отношении российских оборонных компаний. Вместо приобретения С-400 Вашингтон может предложить Дели покупку THAAD. Переговоры запланированы на 6 июля.