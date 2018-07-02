Ученые МГУ опубликовали результаты разработки генной терапии инфаркта миокарда

16:08

Учёные предлагают доставлять в пораженные области сердца два гена: HGF и VEGF165.

Команда исследователей из Института регенеративной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова, Факультета фундаментальной медицины МГУ и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии разработала новый метод генной терапии для лечения последствий инфаркта миокарда.



Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин

Учёные предлагают доставлять в поражённые области сердца два гена: HGF и VEGF165. Они кодируют белки, способствующие росту клеток внутренней стенки сосудов и защищающие клетки сердца от гибели при ишемии. Исследование опубликовано в престижном журнале PLOS One.

Одним из перспективных способов лечения последствий инфаркта считается терапевтический ангиогенез.

Принципы терапевтического ангиогенеза основаны на стимуляции роста новых кровеносных сосудов. Делать это можно разными способами: вводить пациентам факторы рекомбинантные белки, индуцирующие ангиогенез, использовать подходы клеточной или генной терапии.

Последние считаются наиболее точными, потому что так необходимые для восстановления сосудов факторы роста продуцируются непосредственно в том месте, где это необходимо.

Чтобы узнать, какие факторы роста наиболее способствуют терапевтическому ангиогенезу, учёные пробуют разные гены и их комбинации.

В своём эксперименте исследователи ожидали, что одновременная активация гена фактора роста гепатоцитов (клеток печени) HGF, который обладает множественным (плейотропным) действием, с геном фактора роста эндотелия сосудов VEGF165 приведёт к росту сосудов.

Гены активируются локально в месте поражения миокарда инфарктом. Однако в ходе эксперимента на крысах учёные получили весьма неожиданный результат.

“Начиная работу, мы ставили своей целью повысить эффективность генной терапии с использованием комбинации двух хорошо известных ангиогенных факторов роста: HGF и VEGF165.

Действительно, сочетание двух генов оказалось более эффективным, чем каждый из них по отдельности по ряду важных показателей. При этом мы выяснили, что хорошо известное противовоспалительное действие HGF приводило к падению эффективности артериогенеза, который хорошо запускался с помощью одного лишь VEGF165, обладающего воспалительными эффектами в ткани.

Артериогенез — это формирование относительно крупных кровеносных сосудов, которое зависит от клеток иммунной системы, активно проникающих в зону повреждения миокарда.

Эта находка подчеркивает тот факт, что при разработке очень важно учитывать весь спектр эффектов белков, выбранных для доставки методами генной терапии. Кроме того, мы обнаружили, что разработанная нами генная терапия активирует стволовые клетки сердца - резерв, который организм может использовать для восстановления миокарда после повреждения,” — рассказал кандидат медицинских наук Павел Макаревич, заведующий лабораторией генно-клеточной терапии института регенеративной медицины МГУ.

Авторы исследования рассчитывают, что их после доклинических исследований сможет применяться для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда.