В США признали беззащитность России восточнее Урала

15:40

Российские территории восточнее Урала беззащитны перед американской, японской и китайской угрозами.

По мнению американского издания War Is Boring, в России за последние годы проведена значительная модернизация вооруженных сил, которая, тем не менее, еще не заполнила всех «пробелов».

«Военные реформы в России были неравномерными, и в обороне страны по-прежнему имеются значительные пробелы, которые все еще оставляют ее плохо подготовленной для крупной войны», — пишет издание.

Издание ссылается на публикацию российской газеты «Военно-промышленный курьер», в которой отмечается необходимость «значительного усиления и почти полного перевооружения» войск Центрального и Восточного военных округов. «Если к западу от Урала оборона страны обеспечена в высшей степени удовлетворительно, то к востоку от него все со знаком минус», — говорится в публикации ВПК.

В этом же материале техника Восточного военного округа сравнивается с «музеем антиквариата». Газета полагает, что наибольшую угрозу для России представляет Китай, военная мощь которого за последние десятилетия значительно усилилась, сообщает «Лента.ру».

Защитить российские территории восточнее Урала предлагается резким увеличением числа новейшей военной техники, включающей танки, военно-транспортные и заправочные самолеты, а также самолеты радиоэлектронной борьбы.