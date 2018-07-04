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Россия и Китай могут создать совместную космическую станцию

11:15 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Китай планирует провести переговоры с «Роскосмосом» о возможности создания совместной орбитальной станции, пишет РИА Новости.

По данным агентства, делегация космической администрации Китая планирует приехать в Москву в конце текущей недели. «С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ», - приводит агентство слова своего источника в ракетно-космической отрасли.

Китай в ближайшее время планирует приступить к строительству собственной многомодульной космической станции и заинтересован в российском опыте длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.

Отмечается также, что Китай не обладает некоторыми критически важными технологиями для такого строительства и предлагает предложить свое партнерство в обмен на них со стороны России.

Ранее Роскосмос и национальная космическая администрация Китая договорились расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок. В частности Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты.

Китай планирует начать строительство своей многомодульной космической станции в 2020 году. У нее должно быть три отсека и два стыковочных узла для космических кораблей или добавления новых модулей.

Темы: Китай, Космонавтика в мире, Отношения России и Китая, Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 13:50
Гость: Бтр

Россия и Китай всё могут, особенно Китай....
04.07.2018, 13:45
Гость: Ray Bloom

До чего Россию довели, уже без китайцев ничего не можем сделать.
04.07.2018, 13:28
Гость: ///.

А может и не планирует
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