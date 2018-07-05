Курское направление, 5 июля, три часа ночи...

От героических событий, связанных с Курской битвой, нас отделяет 75 лет. За это время в мире произошло много перемен

«…Мы измотаем противника нашей обороной, а затем переходом в общее наступление добьём его основную группировку»



Фото: Минобороны России

Кому-то кажется, что решающие исторические события 1943 года, 75-летие которых отмечается в 2018 году, – прорыв блокады Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы, сражение за Донбасс, битва за Днепр, – уже не влияют на ход исторических событий. Это глубокое заблуждение.

Та же Курская битва, положив конец наступательной стратегии нацистской Германии, обеспечила завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, заложила основу для окончательной победы над нацизмом и превращения Советского Союза в сверхдержаву.

…Если взглянуть на линию советско-германского фронта, сложившуюся к весне 1943 г. на его центральном участке, то даже неискушенному в военном деле человеку станет ясно, где немцы с наибольшей вероятностью могли нанести свой удар.

В районе Орла – Курска – Белгорода фронт причудливо изогнулся обратной буквой S – на севере в советскую оборону вклинился выступ, в центре которого был Орёл, а прямо под ним находился точно такой же выступ, который удерживали советские войска и центром которого был Курск.

Самым естественным для германской армии было срезать этот «балкон», ударив под основание дуги и заперев в котёл советские войска, державшие там оборону.

То, что в летнюю кампанию 1943 г. вермахт предпримет решительное наступление, сомнений не было. Все понимали, что после Сталинграда Германии нужно добиться не просто крупной победы, но нанести Красной армии поражение, после которого та уже не смогла бы оправиться.

15 апреля 1943 г. верховное главнокомандование германских вооружённых сил отдало приказ: «Сосредоточенным ударом, проведенным силами одной ударной армии из района Белгорода и другой – из района южнее Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их».

Операция получила кодовое название «Цитадель».

Подчеркивая её важность, командование вермахта отмечало: «Этому наступлению придаётся первостепенное значение. Оно должно быть проведено быстро и успешно. Оно должно дать нам инициативу на весну и лето этого года. В связи с этим следует провести все подготовительные мероприятия со всей энергией и осмотрительностью. На направлениях главного удара должны использоваться лучшие соединения, лучшее оружие, лучшие командиры, большие количества боеприпасов. Каждый командир и каждый солдат должен проникнуться сознанием решающего значения этого наступления».

Гитлеровское командование надеялось вернуть утраченную стратегическую инициативу, добиться изменения хода войны в свою пользу.

В составе ударных группировок, развёрнутых на северном и южном фасах Курской дуги, вражеское командование сосредоточило огромные силы, включавшие 50 дивизий, в том числе 17 танковых и две моторизованные – свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, более 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий.

Сухопутные силы поддерживались авиацией 4-го и 6-го воздушных флотов, насчитывавших свыше 2 тыс. боевых самолётов.

Несмотря на то, что план операции «Цитадель» держался в строжайшем секрете, советское командование узнало о нём своевременно. Ставка ВГК была поставлена перед дилеммой: наступать или обороняться?

Некоторые военачальники – командующие Воронежским и Южным фронтами генералы Н.Ф. Ватутин и Р.Я. Малиновский – настаивали на нанесении упреждающего удара на орловском направлении и в Донбассе. Их поддерживали С.К. Тимошенко, К.Е. Ворошилов и некоторые другие.

Иную позицию занял заместитель Верховного главнокомандующего маршал Г.К. Жуков.

«Переход наших войск в наступление в ближайшие дни, – докладывал он 8 апреля с Воронежского фронта, – с целью упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника».

Такой же точки зрения придерживался и начальник Генерального штаба Красной армии маршал А.М. Василевский.

После детального обсуждения предложений военных советов фронтов и мнения Генерального штаба 12 апреля Ставка ВГК приняла решение перейти на Курском выступе к преднамеренной обороне: на заранее подготовленных рубежах истощить и обескровить ударные группировки немецких войск, а затем переходом в контрнаступление завершить их разгром. Основные усилия сосредоточивались в районах севернее и южнее Курска.

Северный фас Курского выступа протяжённостью 306 км обороняли войска Центрального фронта генерала армии К.К. Рокоссовского в составе пяти общевойсковых, танковой и воздушной армий.

Южный фас протяжённостью 244 км занимали войска Воронежского фронта генерала армии Н.Ф. Ватутина. Кроме того, на курском направлении были развернуты крупные стратегические резервы, объединённые в Степной военный округ (с 10 июля 1943 г. – Степной фронт, командующий генерал-полковник И.С. Конев).

Они предназначались для усиления советских войск на любом угрожаемом направлении и для организации сплошного фронта обороны восточнее Курского выступа.

К началу июля Ставка ВГК сумела сосредоточить на курском направлении 1336 тыс. человек 19,1 тыс. орудий и миномётов, 3444 танка и САУ, 2900 самолётов. С учётом сил и средств Степного военного округа советские войска превосходили противника в людях более чем в два раза, в орудиях и миномётах – в 2,8, в танках и САУ – в 1,8 раза.

Произошёл редчайший в истории войны случай, когда сильнейшая сторона, имевшая всё необходимое для наступления, выбрала из нескольких возможных наиболее оптимальный вариант своих действий – преднамеренную оборону.

Курский выступ был превращен в подлинный стратегический бастион. Никогда в истории войн не создавалось столь развитой оборонительной системы.

Всего к началу битвы советскими войсками было оборудовано восемь оборонительных полос и рубежей общей глубиной до 300 км. Достаточно сказать, что только объём выполненных земляных работ сравним с количеством грунта, вынутым при строительстве судоходного канала длиной в 2 тыс. км.

Время начала сражения, а также основные направления ударов противника определила разведка. 3 июля Ставка Верховного Главнокомандования отдала директиву Центральному, Воронежскому и дополнительно к ним Брянскому, Западному, Юго-Западному фронтам с предупреждением о начале наступления противника в диапазоне 3-6 июля.

Разведке тактического звена удалось как на северном фасе, так и на южном взять языков в ночь с 4 на 5 июля, которые показали, что наступление назначено на три часа ночи 5 июля.

Два часа ночи... В период подготовки к отражению вражеского наступления К.К. Рокоссовский предложил находившемуся в штабе Центрального фронта представителю Ставки маршалу Жукову перед артподготовкой противника, когда с его стороны начнётся выдвижение войск на исходные рубежи, провести артиллерийскую контрподготовку.

Надо представить всю меру ответственности, которую брал на себя командующий фронтом. А если донесения разведки – дезинформация и войска противника по-прежнему находятся в укрытиях? Тогда окажется впустую растраченным боезапас и нечем будет остановить наступление врага.

Командующий Центральным фронтом позднее вспоминал, что Жуков предоставил решение вопроса ему самому, а времени на звонок в Ставку, Сталину уже не было. Константин Константинович мужественно принял всю ответственность за решение на себя.

За 10 минут до начала артподготовки врага советская сторона начала артиллерийскую контрподготовку. Внезапный удар советской артиллерии внес сумятицу в ряды противника.

Только в 5.30, оправившись после шока, войска 9-й полевой армии генерала В. Моделя пошли в наступление. На южном фасе наступали войска 2-й полевой армии, 4-й танковой армии и оперативной группы «Кемпф».

На северном фасе в течение нескольких дней продолжались ожесточенные бои. К 9 июля противнику удалось продвинуться на 5-6 км, но к исходу дня он всюду был остановлен и вследствие огромных потерь перешёл к обороне.

На южном фасе немецкое наступление развивалось несколько успешнее.

6 июля были подтянуты резервы, и противник, используя до 400 танков, совершая фланговые удары, стал продвигаться вглубь советской обороны. Гитлеровцы вели наступление двумя широкими клиньями.

Каждый из них медленно, но верно продвигался на северо-восток. Один из клиньев был направлен в сторону деревни Прохоровка. Это было самое опасное направление.

Немецкие танки и мотопехота рвались в самое сердце «Курской цитадели»…