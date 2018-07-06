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США рассекретили сотни видео испытаний атомных бомб

17:40 6.07.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube

Ливерморская национальная лаборатория имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США (LLNL) в Калифорнии опубликовала на YouTube порядка 250 роликов с испытаний атомных бомб.

По информации Motherboard, данная лаборатория занимается восстановлением и оцифровкой тысяч записей испытаний ядерного оружия в надежде сохранить их.

В настоящее время в распоряжении специалистов имеется около 6500 роликов испытаний, осуществленных в период с 1945 по 1962 год.

Темы: США, Военные технологии
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