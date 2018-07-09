Китай предложил «Роскосмосу» создать «космический интернет»

14:00

В ходе переговоров в Москве представители Китая предложили «Роскосмосу» обсудить создание спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет (аналог OneWeb и Starlink).

«В ходе двухсторонней встречи 4 июля делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством «Роскосмоса», представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте», — рассказал собеседник РИА Новости.

Каждая сторона приняла бы на себя по 50% затрат.

Напомним, «Роскосмос» ранее представлял спутниковую систему «Эфир». На реализацию данного проекта потребуется порядка 300 миллиардов рублей. Сообщалось, что для полного охвата спутниковым интернетом всей территории России требуется свыше 70 космических аппаратов, а чтобы охватить всю Землю — порядка 300.