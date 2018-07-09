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Китай предложил «Роскосмосу» создать «космический интернет»

14:00 9.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В ходе переговоров в Москве представители Китая предложили «Роскосмосу» обсудить создание спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет (аналог OneWeb и Starlink).

«В ходе двухсторонней встречи 4 июля делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством «Роскосмоса», представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте», — рассказал собеседник РИА Новости.

Каждая сторона приняла бы на себя по 50% затрат.

Напомним, «Роскосмос» ранее представлял спутниковую систему «Эфир». На реализацию данного проекта потребуется порядка 300 миллиардов рублей. Сообщалось, что для полного охвата спутниковым интернетом всей территории России требуется свыше 70 космических аппаратов, а чтобы охватить всю Землю — порядка 300.

Темы: Китай, Интернет в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 15:23
Гость: Skeptik

Кремль скорее планирует отключение интернета
09.07.2018, 15:18
Гость: Ян

Китайцы знают как деньги зарабатывать. Надо ухватиться за идею, пока другим не предложили.
09.07.2018, 14:23
Гость: Не...не то...

Предлагаю создать Космический Футбольный Мегастадион.
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