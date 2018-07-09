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Проект военного транспортника Ил-112 оказался под угрозой

10:27 9.07.2018
Модель самолета Ил-112, 2009 год. Фото Allocer с сайта wikimedia.org
Модель самолета Ил-112, 2009 год. Фото Allocer с сайта wikimedia.org
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Проект по созданию новых легких военно-транспортных самолетов Ил-112 оказался под угрозой закрытия.

Разработка оказалась сырой и сконструирована с большим количеством технических ошибок, сообщили тelegram-каналу WarGonzo собственные источники в Генштабе Министерства обороны России. Допустимый перегруз опытной модели вместо нормальных допусков до 10 процентов составляет почти 40 процентов, то есть порядка трех тонн. 

Выход на серийное производство возможен только после исправления этих ошибок, что требует дополнительных времени и денег.

Не исключается, что ввиду всех сложностей Минобороны может отказаться от выделения средств на развитие проекта, сообщает «Лента.ру».

Проблемы с реализацией проекта Ил-112 могут стать причиной кадровых решений по смене главы предприятия. Собеседники WarGonzo сообщают, что технические проблемы обнаружил Алексей Рогозин, когда возглавил холдинг в мае прошлого года.

При этом в августе 2017-го в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что в ближайшие годы выпустят около трехсот Ил-112.

6 июля стало известно, что ПАО «Ил» вместо Алексея Рогозина может возглавить действующий гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин.

Ил-112 является легким военно-транспортным самолетом, способным принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза. Он призван заменить Ан-24 и Ан-26, которые, во-первых, устарели, и во-вторых, производились киевским авиазаводом, что с учетом сложных отношений с Украиной, затрудняет обслуживание и ремонт российских самолетов.

Темы: Военная авиация РФ, Военные технологии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 15:14
Гость: www

Все хорошо, кроме одного. А куда раньше этот Рогозин смотрел? Это только на каком этапе он позырить на все это решил?
09.07.2018, 14:51
Гость: Вопрос для узкой аудитории (спецов)

А читать всякие хотелки себя не уважать.Читайте мнение спецов, а не дилетантов типа а-ля а пАгавАрить. Пример: вот бы они давали свои советы хирургу перед операцией над собой любимым.
09.07.2018, 13:08
Гость: Специально

И считали его под двигатель с меньшей топливной эффективностью. Стало быть полезная нагрузка увеличится от экономии горячего. Короче. Пурга это и вброс. От wargonzo я такого не ожидал. Это блогер, бывший собкор по Донбассу. Ну ладно бы ляпнули процентов 5 прироста веса, было бы правдоподобно. А так для домохозяек.
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