Как ВМС КНДР захватили американский военный корабль

17:01

Впервые за 160 лет американский корабль был сдан врагу. С полным комплектом секретной аппаратуры!



Фото с сайта usspueblo.org

В составе военно-морских сил многих государств имеются раритетные корабли. Они уже никогда не выйдут в море, но исключить их из списков флота означало бы вырвать из памяти героические страницы прошлого и навсегда утратить преемственность традиций для будущих поколений.

Потому стоит на вечном приколе у Петроградской набережной Санкт-Петербурга крейсер «Аврора», а в доках Портсмута возвышаются мачты 104-пушечного линейного корабля «Виктори».

Над каждым ветераном реет военно-морской флаг страны, на борту несет вахту сокращенный экипаж военных моряков, а в бюджете ВМФ выделена особая графа на их содержание (прим.: «Аврора» была исключена из состава ВМФ в 2010 г. и переведена в разряд кораблей-музеев).

Даже у прагматичных Соединенных Штатов есть свой раритетный корабль — USS Pueblo (AGER-2). Пожалуй, самый необычный из всех военных кораблей в мире.

Исключить «Пуэбло» из списков ВМС США означало бы поднять белый флаг и капитулировать перед лицом врага. Маленький разведчик до сих пор занесен во все списки Пентагона как действующая боевая единица.

И неважно, что сам «Пуэбло» де-факто уже почти полвека пришвартован у набережной в северокорейском Пхеньяне, а его секретная радиотехническая «начинка» была растащена по кускам в интересах секретных НИИ Советского Союза.

…Беспомощно торчат дула расчехленных «Браунингов» 50-го калибра. На стенах надстроек «Пуэбло» чернеют рваные раны от осколков, на палубах видны бурые пятна крови американских моряков. Но каким образом военный корабль янки оказался в столь унизительном положении?



Фото Joseph A. Ferris III с сайта usspueblo.org

Захват «Пуэбло»

Корабль радиотехнической разведки «Пуэбло» проходил по официальным документам ВМС США как гидрографический корабль типа «Бэннер» (Auxiliary General Environmental Research — AGER).

Бывшее грузопассажирское судно FP-344, спущенное на воду в 1944 году, и впоследствии переоборудованное для проведения специальных операций. Полное водоизмещение — 895 тонн. Экипаж — около 80 человек. Скорость полного хода — 12,5 уз. Вооружение — 2 пулемета калибра 12,7 мм.

Типичный разведчик времен холодной войны, замаскированный под безобидное научное судно. Но за скромной внешностью скрывался волчий оскал.

Интерьеры внутренних помещений «Пуэбло» напоминали гигантский суперкомпьютер — длинные ряды стоек с радиоприемниками, осциллографами, магнитофонами, шифровальными машинами и пр. специфической аппаратурой.

Задача — слежение за ВМФ СССР, замеры электромагнитных полей советских кораблей, перехват сигналов на всех частотах в интересах Агентства национальной безопасности (АНБ) и военно-морской разведки флота.

11 января 1968 года USS Pueblo (AGER-2) покинул порт Сасебо и, пройдя Цусимским проливом, вошел в Японское море с задачей наблюдения за кораблями Тихоокеанского флота ВМФ СССР.

Покрутившись несколько дней в районе Владивостока, «Пуэбло» двинулся на юг вдоль побережья Корейского полуострова, попутно собирая информацию об источниках радиоизлучения на территории КНДР.

Обстановка была тревожной: 20 января, когда разведчик находился на расстоянии 15 миль от военно-морской базы на о. Маян-до вахтенные обнаружили на горизонте военный корабль.

Плохая видимость помешала точно установить его государственную принадлежность — объект, оказавшийся малым противолодочным кораблем ВМС КНДР, бесследно растворился в вечерних сумерках.

22 января поблизости от «Пуэбло» показались два северокорейских траулера, сопровождавшие американца в течение всего дня. В тот же день группа северокорейского спецназа попыталась совершить покушение на южнокорейского президента Пак Чон Хи, но погибла в перестрелке с полицией.

Скверные приметы были оставлена без внимания: «Пуэбло» спокойно продолжал свой путь вдоль побережья КНДР.

23 января 1968 года пробил час Х — в 11:40 к «Пуэбло» приблизился малый противолодочный корабль SC-35 ВМС КНДР. С помощью флажного семафора корейцы потребовали указать национальную принадлежность корабля.

Американцы немедленно подняли на мачте «Пуэбло» звездно-полосатый флаг. Это должно было остудить горячие головы и исключить какую-либо провокацию со стороны противника.

Однако, с борта SC-35 тут же последовал приказ немедленно застопорить ход, в противном случае корейцы грозились открыть огонь. Янки тянули время. В это время рядом с «Пуэбло» появились еще три торпедных катера. Ситуация принимала угрожающий оборот. Флаг США как-то не особенно охладил корейский пыл.

Командир «Пуэбло» Ллойд Бучер еще раз сверился с картой и собственноручно проверил навигационный радар — все верно, «Пуэбло» находится на расстоянии 15 миль от берега, вне территориальных вод КНДР.

Однако, корейцы и не думали отставать — воздух наполнился гулом реактивных истребителей. Авиация и флот Северной Кореи со всех сторон окружали одинокий американский разведчик.

Теперь комэндер Бучер понял, что задумал противник — взять безоружный «Пуэбло» в кольцо и заставить его следовать в один из северокорейских портов.

Когда уходили из Сасебо, он присутствовал на совещании с офицерами из экипажа разведывательного корабля «Бэннер». Коллеги подтвердили, что советский и китайский флот регулярно используют подобную тактику, пытаясь загнать американские разведывательные корабли в ловушку.

Однако, в отличие от ВМФ СССР, северокорейский флот действовал более дерзко и решительно. Через 2 часа безрезультатной погони в надстройку «Пуэбло» влетел первый снаряд, оторвав ногу одному из американских матросов. Следом, по обшивке разведчика загрохотала дробь пулеметных выстрелов.

Янки завопили о нападении по всем частотами и бросились уничтожать секретное оборудование.



Фото с сайта usspueblo.org

Десятки тонн радиоэлектроники и шифровальных машин, горы секретной документации, отчеты, приказы, магнитные ленты с записями переговоров северокорейских и советских военных — слишком большой объем работ для трех пожарных топоров и двух электрических измельчителей для бумаги.

Детали, документы и магнитные ленты следует сваливать в мешки для последующего сброса за борт — отдав необходимые распоряжения, Бучер стремглав бросился в радиорубку. Чем обещает помочь ему командование 7-ого флота?

Сигнал о нападении на корабль ВМС США был принят кораблями авианосной ударной группировки, что находилась в 500 милях к югу от «Пуэбло».

Командующий Task Force 71 контр-адмирал Эпес приказал немедленно поднять в воздух дежурную группу «Фантомов» и уничтожить к чертовой матери все северокорейские жестянки, пытающиеся приблизиться к американскому разведывательному кораблю.

На что командир суперавианосца «Энтерпрайз» лишь развел руками — он вряд ли сможет помочь в данной ситуации. Авиакрыло «Энтерпрайза» еще не оклемалось после длительного трансокеанского перехода, половина самолетов повреждена жестоким тайфуном, а имеющиеся на палубе четыре боеспособных «Фантома» не несут никакого вооружения, кроме ракет «воздух-воздух».

Его парням потребуется не менее полутора часов, чтобы сменить вооружение и сформировать полноценную ударную группу — но, увы, к тому времени, наверное, будет поздно…

Стоявшие в японских портах эсминцы USS Higbee, USS Collet и USS O’Bannon находились слишком далеко, чтобы оказать какую-нибудь помощь атакованному разведчику. Обещанные истребители-бомбардировщики F-105 «Тандерчиф» также не прибыли…

В это время корейцы продолжали методично расстреливать мостик и надстройку «Пуэбло» из 57 мм орудия, надеясь убить командира и старших офицеров корабля. «Обезглавленный» корабль должен быстро поднять «белый флаг» и принять условия корейских моряков.

Наконец, комэндер Бучер понял, что помощь к ним не придет, а корейцы перестреляют их всех, если янки не выполнят их условия. «Пуэбло» застопорил ход и приготовился принять на борт группу захвата.

Янки даже не попытались принять бой — «Браунинги» на верхней палубе так и остались нерасчехленными. Позже командир оправдывался, что из экипажа «Пуэбло» всего один человек умел обращаться этим оружием.

С подошедшего торпедного катера, на палубу «Пуэбло» высадились 8 корейских моряков, ни один из которых не говорил по-английски. Комэндер Бучер попытался объяснить, что он старший на корабле.

Корейский офицер знаками приказал экипажу построиться вдоль борта и дал над их головой очередь из «Калашникова», очевидно, показывая испуганным янки, что теперь он здесь главный. И он не намерен с ними шутить.

Спустившись с корейцами в рабочие помещения радиотехников и шифровальщиков, комэндер Бучер оторопел: вся палуба была завалена мешками с документами, деталями секретной аппаратуры и обрывками магнитных лет.

Их собрали в мешки, но никто так и не удосужился выбросить их за борт! Не меньшее удивление ожидало их в радиорубке: по словам самого Бучера, узкие глаза корейцев расширились при виде того, как телетайпы продолжают выбивать секретные радиограммы — янки не только не уничтожили аппаратуру, но даже не попытались её отключить!

Последствия

Захваченный «Пуэбло» был отконвоирован в Вонсан. Всего в стычке с ВМС КНДР экипаж разведчика потерял одного человека убитым, остальные 82 моряка оказались в плену. 10 американцев имели ранения различной тяжести.

На следующий день на пропускном пункте Панмунчжон Корейской милитаризованной зоны начались переговоры между представителями США и КНДР.

Контр-адмирал Джон Виктор Смит зачитал американское обращение: янки требовали немедленного освобождения заложников, возврата конфискованного гидрографического суда и принесения извинений.

Подчеркивалось, что захват произошел на расстоянии 15,6 миль от берега Корейского полуострова, вне территориальных вод КНДР (по международным правилам — 12 миль от берега).

Северокорейский генерал Пак Чунг Гук просто рассмеялся в лицо американцам и заявил, что граница территориальных вод проходит там, где укажет товарищ Ким. В настоящий момент эта дистанция составляет 50 миль от берегов Северной Кореи.

Он, от лица своей страны, выражает решительный протест по поводу грубого агрессивного вторжения в терводы КНДР вооруженного корабля со шпионской аппаратурой на борту, и какой-либо разговор об освобождении членов экипажа «Пуэбло» можно будет вести лишь после официальных извинений со стороны США.

Переговоры зашли в тупик.

28 января с помощью высотного сверхзвукового разведчика А-12 (предшественник SR-71) были получены достоверные подтверждения о том, что «Пуэбло» захвачен вооруженными силами Северной Кореи. На снимках было отчетливо видно, что корабль находится на военно-морской базе Вонсан в окружении кораблей ВМС КНДР.

В то же время из Северной Кореи пришло признательно письмо комэндера Бучера, в котором тот признавался в шпионаже и остальных грехах. Текст был составлен в соответствии с идеологией «чучхе» и никак не мог быть написан американцем. Но подпись стояла настоящая.

Как стало известно позднее, корейцы избили командира «Пуэбло», а когда это не помогло, пригрозили, что тот станет свидетелем казни всего экипажа, а затем умрет сам. Понимая, с кем он имеет дело, Бучер благоразумно подписал признание.

Экипаж «Пуэбло» провел в плену 11 месяцев. Наконец, 23 декабря 9:00 утра американцы принесли официальные извинения северокорейской стороне, в 11:30 того же дня на пропускном пункте Панмунчжон началась процедура выдачи военнопленных.

Медицинский осмотр выявил у моряков следы жестокого обращения и побоев, все страдали от истощения (хотя кто в КНДР не страдает от истощения?). В то же время каких-либо серьезных травм, увечий или психических расстройств зарегистрировано не было: корейцы обращались с американцами как с заключенными обычной тюрьмы.

Сенсационных репортажей о зверствах в плену не получилось.

На родине моряков встречали как настоящих героев. Однако, в январе 1969 г. был открыт судебный процесс — 200 часов заседаний, 140 свидетелей. Представители Пентагона были возмущены тем, что впервые за 160 лет американский корабль был сдан врагу. С полным комплектом секретной аппаратуры!

Почему командир при угрозе захвата «Пуэбло» не решился затопить свой корабль? Или хотя бы уничтожить наиболее ценное оборудование?

В руки северокорейцев попали шифровальные машинки — прямая угроза национальной безопасности США, плюс ко всему, захваченное судно наверняка выставят где-нибудь на видном месте, что нанесет ущерб имиджу Америки.

Ллойд Бучер оправдывался тем, что еще за пару месяцев до похода обратился к командованию флота с просьбой об установке взрывных устройств — для быстрого подрыва и уничтожения секретной аппаратуры. Однако его просьба осталась неудовлетворенной.

Наконец, почему не пришла на помощь «Пуэбло» великая и непобедимая американская авиация? Где в это время щелкал клювом суперавианосец «Энтерпрайз»?

На процессе вскрывались все новые факты бардака в ВМС США. Наконец, янки решили прекратить трагикомедию и начать конструктивно решать выявленные проблемы. По решению командующего ВМС Джона Чаффи дело было закрыто. Командир Бучер был полностью оправдан.

Главной ошибкой в инциденте с «Пуэбло» стал неправильный расчет на адекватность КНДР. Янки были уверены, что действуют против союзника СССР, а значит, опасаться некого: советские моряки всегда соблюдали нормы международного морского права и никогда бы не тронули американский корабль вне 12-мильной зоны территориальных вод.

Даже в открытом океане советские разведчики (суда связи — ССВ) и их американские «коллеги» (GER/AGER) — такие же жалкие безоружные «лоханки», смело сближались с эскадрами «вероятного противника», справедливо полагая, что их безопасность обеспечивается военной и политической мощью их стран, интерпретированной в виде реющего над ними флага.

Американские опасения по поводу захвата секретного оборудования оказались не напрасны: советские специалисты немедленно демонтировали и вывезли в СССР ряд секретного оборудования, в т.ч. шифровальные машинки класса KW-7.

Используя это оборудование вкупе с таблицами, кодами и описанием криптографических схем, полученными КГБ с помощью уоррент-офицера Джонни Уокера, советским криптографам удалось расшифровать около миллиона перехваченных сообщений ВМС США.

Автор: Олег Капцов