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Госдума поддержала законопроект о блокировке пиратских приложений

16:48 10.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Госдумы от «Единой России» Мариной Мукабеновой и Николаем Николаевым, а также депутатом от КПРФ Александром Ющенко, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Предлагаемые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уточняют список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания.

В случае их принятия в законе появится четкое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

В случае принятия соответствующий закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Темы: Интернет в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 22:24
Гость: gvozd

лакейство олигархии рф становится все более очевидным.
участие в этом фарсе коммуняк вообще показательно.
10.07.2018, 22:07
Гость: ьпа

уроды из ГД пошли западным путем вместо национального.
10.07.2018, 21:31
Гость: Сергей Ярославль

Это преступление против культуры и просвещения.
Все комментарии (9)
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