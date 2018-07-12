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Facebook подсчитала изменников родины среди россиян

21:00 12.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Алгоритмы рекламных инструментов в сети Facebook автоматически отметили 65 тысяч россиян, как «заинтересованных в государственной измене».

Об этом сообщило издание The Guardian.

Алгоритмы соцсети анализируют данные, оставленные пользователем в сети, составляя на него своего рода характеристику для будущего рекламного продвижения и таргетирования рекламы.

Они уже вызывали нарекания и критику со стороны общественности, открывая информацию о расе, сексуальной ориентации, политических воззрениях и тому подобных подробностях.

Под давлением журналистов, администрация Facebook удалила эту категорию. Теоретически, Facebook не передаёт информацию о пользователях, но её можно получить через рекламные инструменты.

Например, запустить рекламное объявление для россиян с пометкой «заинтересованных в государственной измене», а затем отследить пользователей, которые её получили, отмечает Ferra.ru.

Представитель Facebook заявил, что категория «изменников» была введена только в силу исторического значения. Он отметил: «Поскольку это незаконная деятельность, мы убрали её из списка интересов».

Темы: Facebook, Интернет в мире, Социальные сети в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2018, 07:49
Гость: Ирина

Юляша, в Воронежской области депутаты проголосовали за то, что завод Минудобрения Ротенберга не будет платить налогов. Так, уточните, кто у нас власовцы и предатели?
13.07.2018, 07:31
Гость: Печально,

если изменники Родины засели во власти.
13.07.2018, 06:47
Гость: И без фейсбука известно

что у нас государство страну предает и продает.
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