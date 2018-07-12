Facebook подсчитала изменников родины среди россиян

21:00

Алгоритмы рекламных инструментов в сети Facebook автоматически отметили 65 тысяч россиян, как «заинтересованных в государственной измене».

Об этом сообщило издание The Guardian.

Алгоритмы соцсети анализируют данные, оставленные пользователем в сети, составляя на него своего рода характеристику для будущего рекламного продвижения и таргетирования рекламы.

Они уже вызывали нарекания и критику со стороны общественности, открывая информацию о расе, сексуальной ориентации, политических воззрениях и тому подобных подробностях.

Под давлением журналистов, администрация Facebook удалила эту категорию. Теоретически, Facebook не передаёт информацию о пользователях, но её можно получить через рекламные инструменты.

Например, запустить рекламное объявление для россиян с пометкой «заинтересованных в государственной измене», а затем отследить пользователей, которые её получили, отмечает Ferra.ru.

Представитель Facebook заявил, что категория «изменников» была введена только в силу исторического значения. Он отметил: «Поскольку это незаконная деятельность, мы убрали её из списка интересов».