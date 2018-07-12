Победа на Курской дуге стала рождением советской супердержавы

12 июля 1943 года в контрнаступление на Курской дуге перешли войска Западного и Брянского фронтов

15 июля – Центрального. Именно тогда и родилась сверхдержава СССР



Мемориал советским солдатам на южном фасе Курской дуги. Фото с сайта mil.ru

В середине июля 1943 года, с началом советского контрнаступления, стало предельно ясно, что гитлеровскому Евросоюзу не победить в войне и История уже вынесла ему свой безжалостный приговор.

Тогда же стало ясно, что ещё совсем недавно балансирующий на грани военного поражения СССР превратился в колосса, практически в одиночку перебившего хребет вермахту.

А ведь как хорошо всё для Гитлера начиналось…

Сталинградский котел, разумеется, сильно расстроил фюрера, но одновременно вызвал горячее желание поквитаться за гибель 6-й армии Паулюса. После Сталинграда ни сам Гитлер, ни его генералы отнюдь не считали СССР равным по силе противником, продолжая рассматривать затянувшиеся боевые действия на Восточном фронте как досадное недоразумение.

По всем прикидкам гитлеровских горе-экспертов, СССР давно исчерпал все резервы, возможности промышленности были весьма ограниченными, как и ресурсы, и оставалось сделать последнее усилие для того, чтобы добить остатки Красной Армии.

А именно – срезать Курский выступ, окружив находившиеся в нем советские армии, затем взять беззащитную Москву и выйти, наконец на линию Архангельск-Астрахань. После чего, по мнению Гитлера, цели войны для Германии были бы достигнуты, а СССР окончательно превратился бы в не представляющего серьезной угрозы противника.

В летней кампании 1943 года гитлеровский Евросоюз, пользуясь боксерской терминологией, позиционировался как действующий чемпион-супертяжеловес, в то время как СССР был всего лишь претендентом на титул, совсем недавно – после Сталинграда – перешедшим из другой весовой категории.

Как и полагается действующему чемпиону, немцы и их союзники сами выбрали место и время проведения «чемпионского боя», сделали для этого все необходимые приготовления и первыми нанесли удар. СССР отдал им инициативу и был вынужден действовать «от обороны», подстраиваясь под скорость и стиль оппонента.

Такая тактика была очень рискованной, ведь летом 1941 и 1942 года все попытки обороняться приводили к тяжелейшим поражениям Красной Армии, и немцы с союзниками не сомневались, что и в 1943 году им удастся повторить свои успехи.

Однако летом 1943 года им пришлось сражаться с другой Красной Армией, которая не только отразила первоначальный навал соперника, но и едва не нокаутировала его.

Произошло то, во что Гитлер долго отказывался верить, выдавая собственную недальновидность за бестолковость и некомпетентность своих генералов. Которым нередко перепадало от фюрера «на орехи», хотя если кто и был виноват в неудачном летнем наступлении вермахта, так это сам Гитлер и только он один.

Именно фюрер был виноват в том, что почти деклассированный в 1941 году и перешедший в более низкую весовую категорию противник, потерявший значительную часть промышленности и населения, летом 1943 не только выдержал ряд нокаутирующих ударов, но и сам ответил градом ещё более чувствительных затрещин.

Отчего гитлеровская военная машина едва не разлетелась на комплектующие.

Почему же так вышло? Во-первых, налицо была системная ошибка, сбой Третьего рейха, не сумевшего в благоприятнейших для себя условиях 1941-1942 гг. добить СССР. Сам Гитлер и его окружение постоянно недооценивало противника, относилось к нему с презрением, при этом сильно преувеличивая собственные силы.

План войны против СССР был авантюрой в чистом виде, больше напоминавший набор благих пожеланий, чем скрупулезно составленный план невиданной в мировой истории военной кампании.

Под этот авантюрный план подгонялась численность войск вторжения, количество техники, боеприпасов, продовольствия, обмундирования и пр. Вермахт и примкнувший к нему европейский сброд, отправившийся 22 июня 1941 года в поход на Восток, выглядел внушительно, но уже скоро стало ясно, что сил и средств для осуществления плана «Барбаросса» явно недостаточно.

Ведь имей немцы дополнительные пять-шесть танковых дивизий и увеличь Гитлер армию вторжения на 250-300 тысяч человек, и в 1941 году немцы однозначно взяли бы Москву и Ленинград, а не перебрасывали бы части с одного участка фронта на другой, пытаясь поспеть везде и всюду. Но фюрер презрительно называл СССР колоссом на глиняных ногах, которого только пни, он и развалится.

Такая же недооценка противника имела место в 1942 году, что закончилось Сталинградским котлом. В 1943 году Гитлер опять затянул старую песню, намереваясь разгромить СССР за летнюю кампанию, но известно, чем это кончилось.

Это и была системная ошибка «тысячелетнего рейха» – разрабатывать планы исходя не из реальности, а из авантюрных, недалеких соображений. В мирное время эта ошибка может и не стала бы роковой, но только не в условиях мировой войны.

Во-вторых, располагая промышленностью всей Европы, эксплуатируя миллионы согнанных в Германию рабов, имея превосходство в людских ресурсах над СССР и грабя обширные оккупированные территории, нацисты умудрились проиграть войну не только в военном отношении, но и в экономическом.

В 1943 году один только нижнетагильский завод №183 выпустил 8 446 танков Т-34. Завод №112 в Горьком ежемесячно отгружал около 260 танков, а это был далеко не самый крупный завод, выпускавший «тридцатьчетверки», которых все советские заводы выпустили в 1943 году 15 812 штук - и это без учета построенных на их шасси самоходок.

Для сравнения, Германия со всей подчиненной Европой выдала в 1943 году 12 146 танков и самоходок всех типов. Достаточно провести нехитрый анализ, сравнив выпущенные в СССР 15 812 танков только одного типа – Т-34 и 12 146 танков и самоходок всех типов, выпущенных в гитлеровском Евросоюзе, чтобы понять, что Третий рейх был обречен.

В 1944 году советские заводы выпустили ещё 13 949 «тридцатьчетверок», и если количественные показатели чуть снизились, то качественные резко возросли – в серию пошел лучший танк Второй мировой войны Т-34-85, с новой броней, башней и пушкой, равного которому не было как у немцев, так и у англосаксов.

Это и был один из показателей того, что гитлеровскому Евросоюзу в 1943 году противостояла сверхдержава, сумевшая не только пережить катастрофы 1941 и 1942 годов, но и многократно усилиться.

Остается только догадываться, сколько танков выпускал бы СССР и сколько длилась бы война, если бы в 1941-1942 годах не были потеряны Харьковский и Сталинградский танковые заводы и ряд других промышленных предприятий.



Танкисты во взаимодействии с пехотой контратакуют противника. Воронежский фронт. 1943 г. Фото с сайта mil.ru

В-третьих, арийские «сверхчеловеки» банально оказались к тотальной войне не готовы. У нас почему-то принято обвинять СССР в неготовности к войне, но к войне – той, которая началась, а не которая рисовалась в мечтах фюрера, – оказался катастрофически не готов именно гитлеровский Евросоюз.

И опять свою негативную роль сыграла зашкаливающая самоуверенность Гитлера и его генералитета, которые ко всякого рода «несущественным» проблемам относились без должного внимания.

Плюс к этому гитлеровская теория расового превосходства дала нацистам уверенность в том, что они представители богоизбранной нации, а значит: 1) отсталые русские могут выпускать технику только скверного качества, 2) русская промышленность неразвита, 3) потеряв заводы в европейской части страны, русским банально негде эту технику выпускать и 4) сумрачный германский гений создаст такое оружие, от которого ахнет мир.

Битва на Курской дуге с беспощадной ясностью показала вопиющую глупость высшего руководства Германии и в первую очередь фюрера.

Оказалось, что советская промышленность, даже в исключительно неблагоприятных условиях, может выпускать огромное количество танков приемлемого качества, а вот германский сумрачный гений создал три типа очень сложных танков – «Тигр», «Пантера» и «Королевский тигр», которые получились очень дорогими, трудоемкими в производстве и поэтому выпускались в относительно небольших количествах. А если сравнивать с выпуском Т-34, так просто в мизерных.

К тому же и качество у них было не на высоте, достаточно сказать, что отправленные на Курскую дугу «тигры» и «пантеры» нередко выходили из строя, так и не добравшись до передовой. И вместо того, чтобы идти в атаку, они отправлялись прямиком в «танкосервис», а то и обратно на завод-изготовитель.

В то время как «тридцатьчетверка» была простой, массовой, недорогой и легко чинилась в полевых условиях. А самое главное – она была идеальным танком для тотальной войны. Как и массовый штурмовик Ил-2, пистолет-пулемет ППШ, система залпового огня БМ-13, она же «катюша», пушка ЗиС-3 и т.д.

Вожди Третьего рейха не только не смогли создать подходящее оружие для такой войны, но и проигнорировали её главный закон – на карту ставится всё, каждый работает на победу, трудовой подвиг в тылу не менее важен, чем подвиг на фронте.

В СССР не зря был лозунг «Всё для фронта, всё для победы», к станкам становились полуголодные женщины, подростки и даже дети, а в гитлеровском Евросоюзе какой-нибудь оккупированный чех вплоть до конца войны шел после смены с завода «Шкода» в ближайшую пивную и пропускал кружечку-другую пивка. Закусывая свиным коленом с кнедликами.

Берлинские фрау и фройляйн начинали день с кофе и круассанов, такая же картина наблюдалась в Вене, Будапеште и Париже. Немецкие генералы и прочие «полководцы» любили на фронте обедать и ужинать из серебряной посуды, пить французское вино и коньяк и не в чем себе не отказывать.

Даже когда маятник войны качнулся в другую сторону, до европейских сверхчеловеков так и не дошло, что пора заканчивать распивать кофе и коньяк и нужно срочно перенимать советский лозунг – всё для фронта, всё для победы.

Что-то стало доходить до них лишь тогда, когда зеркально повторился блицкриг 41-года во время операции «Багратион» в 1944 году и когда по уютным улочкам немецких городов загрохотали «тридцатьчетверки», в возможность массового производства которых так долго не верил «гениальный» фюрер. Но было поздно.

Останавливать лавины советских танков надо было под Курском, но останавливать было нечем, потому что Гитлер и его компашка в очередной раз не удосужились наклепать на заводах оккупированной Европы нужное количество техники.

И в-четвертых, поражения первых двух лет войны и зверства нацистов на оккупированных территориях не только не сломили советский народ, но наоборот, пробудили в нем такую внутреннюю силу, которая и привела к рождению советской сверхдержавы летом 1943 года.

Более того, запас прочности Советского Союза был на тот момент уже таков, что даже если бы немцам удалось разгромить советские войска на Курской дуге, то на итогах войны это никак не сказалось бы.

На продолжительности сказалось бы, а на итогах – нет. Все равно, даже в случае успешного проведения операции «Цитадель», война закончилась бы в Берлине. Может, не в мае 1945 года, а на полгода-год позже, но закончилась бы она все равно в Берлине.

В середине июля 1943 года навсегда в прошлое ушла та страна, которую немцы фактически смогли разгромить летом 1941 года и серьезно потрепать летом 1942 года. Но летом 1943 года, после того как вермахт покатился на Запад в результате провала операции «Цитадель», в противниках у него была уже другая армия другой страны.

Из чемпиона-тяжеловеса вермахт очень быстро превратился в средневеса, получающего раз за разом нокаутирующие удары и бегущего от противника.

История предоставила Германии возможность стать мировой сверхдержавой, но не готовый к страшным жертвам и лишениям немецкий народ, оболваненный своим недалеким вождем, не смог этой возможностью воспользоваться.

Немцы совершенно не были готовы вести войну на пределе сил и за его пределами. Неудивительно, что при появлении советских войск немецкие города дружно приветствовали их белыми простынями, вывешенными чуть ли не из каждого окна, а не сражались, как Ленинград, Севастополь и Сталинград.

Если на оккупированных территориях СССР сплошь и рядом действовали партизаны, то даже самые непримиримые нацисты создавать партизанские отряды на территории Германии не собирались, предпочитая сдаваться в плен англосаксам.

Вот почему Третий рейх бесславно закончил свои дни, в то время как СССР, благодаря силе духа народа и его жертвенности, переродился из, казалось бы, обреченной страны в мировую сверхдержаву. Которая во всей своей мощи проявилась именно на Курской дуге, начав бой в качестве претендента на чемпионский титул, а закончив безоговорочным разгромом действующего чемпиона.

Именно поэтому История и наградила званием сверхдержавы СССР, а не «тысячелетний рейх».

К сожалению, все та же История нередко пересматривает свои решения самым кардинальным образом. С чем и довелось столкнуться внукам победителей в начале девяностых, когда все подвиги дедов – ратные и трудовые - были сведены на нет кучкой двуногих отбросов с партбилетами, которых называть людьми просто некорректно, дабы не оскорблять человечество.

Впрочем, факт остается фактом: даже мертвая сверхдержава СССР до сих пор здорово портит аппетит и настроение потомкам – прямым и ментальным – тех, кого наматывали на гусеницы «тридцатьчетверки» на Курской дуге. И они сделают все, чтобы сверхдержава не возродилась вновь.