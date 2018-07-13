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В Сибири предложили построить всероссийский Центр генетических технологий

13:50 13.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) предложил создать на базе учреждения Национального центра генетических технологий, пишет РИА Новости.

По задумке директора ИЦиГ СО РАН Алексея Кочетова, данный центр будет работать в масштабах всей России. «Мы хотим на одной площадке получить полный набор современных исследовательских технологий, обеспечивающий возможность фундаментального изучения генетических систем и процессов человека, животных, растений и микроорганизмов на молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организменном, популяционном экосистемном уровнях», - рассказал он.

В центре могла бы вестись научная и инновационная работа, при этом проекты могут быть разной направленности — от генномодифицированного картофеля до генного редактирования, которое сделает организм человеканевосприимчивым к вирусу иммунодефицита.

Центр предлагается расположить в новосибирском Академгородке и поселке Краснобск, где будут построены несколько новых корпусов и где будут работать около 300 новых сотрудников. Создание центра оценивается в 21 миллиард рублей.

Темы: Наука, Наука и инновации в России, Фундаментальная наука в России
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Комментарии читателей
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13.07.2018, 20:11
Гость: А что

сама Сибирь не может обойтись без московских халявщиков и сама построить пять таких центров? Идиотизм помноженный на коррупцию- это Россия.
13.07.2018, 19:34
Гость: Будут

бальзамировать особо охраняемый,совершенно секретный,государственно тайный,генетический биоматериал лидера нации для клонирования в будущих поколениях?
13.07.2018, 16:16
Гость: Будут разрабатывать

грозное генетическое оружие.
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