«Кому огня? Мне?!»: почему Кожедуб сбил над Берлином два истребителя США

13:21

Во время Второй мировой войны отношения с союзниками не всегда складывались гладко

Случались трагические ошибки, недопонимание, нарушения приказов, а иногда и прямая агрессия в сторону советских войск. История сохранила несколько громких инцидентов, произошедших в воздушном пространстве.

Фото с сайта russian7.ru

Яркий пример - трагедия, произошедшая в 1944 году в районе югославского города Ниш, когда американские Lightning «по ошибке» влетели в зону расположения советских войск, атаковав технику и людей. Погибли 34 человека, 39 были ранены. Советским летчикам приходилось сражаться не только с немецкими асами, случалось, что в их прицел попадали и американские самолеты.

Борьба за воздушное господство

Воздушные столкновения с американцами - редкие, но показательные - начались ближе к концу 1944 года, когда победа советских войск уже была не за горами. Их старались списать на последствия военной неразберихи, но было очевидно, что США не желают ограничивать свою свободу в небе и делить его с кем-то, даже с армией государства-победителя.

Маршал Жуков с негодованием вспоминал, как командующий американских ВВС во время обсуждения порядка полетов над советской зоной заметил, что «американская авиация всюду летала безо всяких ограничений». «Досадные навигационные ошибки» и «отсутствие должной координации» становились подозрительно частыми.

Получили по заслугам

Иван Никитович Кожедуб, трижды кавалер ордена “Золотой Звезды”, легендарный советский ас, во время Великой Отечественной сбивший 64 немецких самолета, включая первый немецкий реактивный истребитель МЕ-262, в апреле 1945 года столкнулся с непредвиденным противником. Это произошло уже под Берлином.

Впоследствии летчик рассказывал своему биографу Н. Г. Бодрихину, что, встретив в воздухе «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару немецких Messerschmitt, но тут же был атакован американскими истребителями прикрытия.

“Кому огня? Мне?!” - с возмущением вспоминал уже отмеченный всевозможными чинами и наградами герой спустя полвека после происшедшего. "Очередь была длинной, с большой, в километр, дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких трассирующими снарядами. Из-за большого расстояния было видно, как конец очереди загибается вниз. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца", - говорил Кожедуб.

К этому времени летчик уже понял, чьи самолеты перед ним, сориентировавшись по белым звездам на крыльях и количеству машин в эскорте. Сбив одну машину точным попаданием в фюзеляж, Кожедуб проследил, как она дымит и снижается, падая в сторону расположения советских войск. Тогда он развернулся, сделал полупетлю и атаковал второго. Самолет взорвался в воздухе.

Современники говорили о Кожедубе как о неудержимом, героическом летчике, который никогда не отступал перед врагом и ни разу за всю войну не был сбит. Неудивительно, что он не дал спуску атаковавшим его истребителям союзников, рискуя не только своей военной карьерой, но и жизнью.

У страха глаза велики

Американский летчик, пилотировавший второй сбитый Кожедубом Mustang, с трудом смог посадить свой самолет. Когда к нему подбежали военные и через переводчика задали вопрос, кто его сбил, летчик ответил: «Focke-Wulf с красным носом». Летчик ошибся, спутал немецкий Focke-Wulf с советским Ла-7, и эта ошибка помогла американцам сохранить лицо в неприятной ситуации.

Незадолго до происшествия на советских истребителях стали ставить новую технику, ФКП (фотокинопулемет), фиксировавшую мельчайшие подробности боя. Стояла такая машинка и на истребителе Кожедуба. После проявки пленки внимательно изучало командование и полка, и дивизии, и корпуса. А потом командир полка П. Ф. Чупиков вернул эти пленки Кожедубу с рекомендацией убрать подальше и по возможности забыть об их существовании. Не было также речи о том, чтобы украсить победоносный фюзеляж истребителя еще двумя звездами.

Начало великого противостояния

Всю эту историю, конечно, засекретили, и она стала широко известна только в 2000-е годы. После того как Иван Никитович сбил двух "американцев", командир его дивизии, Савицкий, сказал: "Эти победы - в счет будущей войны".

Эти слова оказались пророческими. Вторая половина ХХ столетия была ознаменована сложными американо-советскими отношениями, конфликтом интересов во Вьетнаме и Корее. Советским летчикам приходилось сталкиваться с американцами в воздухе гораздо чаще, чем это признавали публично. Достаточно упомянуть о том, что в 50-е годы Кожедуб командовал 324-й истребительной авиадивизией в Северной Корее. Ему запретили подниматься в боевые вылеты, чтобы не спровоцировать международный скандал, но разве можно удержать на земле боевого летчика.