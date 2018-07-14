]]> ]]>
Главная Наука и техника История

«Кому огня? Мне?!»: почему Кожедуб сбил над Берлином два истребителя США

13:21 14.07.2018

Во время Второй мировой войны отношения с союзниками не всегда складывались гладко

Случались трагические ошибки, недопонимание, нарушения приказов, а иногда и прямая агрессия в сторону советских войск. История сохранила несколько громких инцидентов, произошедших в воздушном пространстве.

Фото с сайта russian7.ru

Яркий пример - трагедия, произошедшая в 1944 году в районе югославского города Ниш, когда американские Lightning «по ошибке» влетели в зону расположения советских войск, атаковав технику и людей. Погибли 34 человека, 39 были ранены. Советским летчикам приходилось сражаться не только с немецкими асами, случалось, что в их прицел попадали и американские самолеты.

Борьба за воздушное господство

Воздушные столкновения с американцами - редкие, но показательные - начались ближе к концу 1944 года, когда победа советских войск уже была не за горами. Их старались списать на последствия военной неразберихи, но было очевидно, что США не желают ограничивать свою свободу в небе и делить его с кем-то, даже с армией государства-победителя.

Маршал Жуков с негодованием вспоминал, как командующий американских ВВС во время обсуждения порядка полетов над советской зоной заметил, что «американская авиация всюду летала безо всяких ограничений». «Досадные навигационные ошибки» и «отсутствие должной координации» становились подозрительно частыми.

Получили по заслугам

Иван Никитович Кожедуб, трижды кавалер ордена “Золотой Звезды”, легендарный советский ас, во время Великой Отечественной сбивший 64 немецких самолета, включая первый немецкий реактивный истребитель МЕ-262, в апреле 1945 года столкнулся с непредвиденным противником. Это произошло уже под Берлином.

Впоследствии летчик рассказывал своему биографу Н. Г. Бодрихину, что, встретив в воздухе «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару немецких Messerschmitt, но тут же был атакован американскими истребителями прикрытия.

“Кому огня? Мне?!” - с возмущением вспоминал уже отмеченный всевозможными чинами и наградами герой спустя полвека после происшедшего. "Очередь была длинной, с большой, в километр, дистанции, с яркими, в отличие от наших и немецких трассирующими снарядами. Из-за большого расстояния было видно, как конец очереди загибается вниз. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца", - говорил Кожедуб.

К этому времени летчик уже понял, чьи самолеты перед ним, сориентировавшись по белым звездам на крыльях и количеству машин в эскорте. Сбив одну машину точным попаданием в фюзеляж, Кожедуб проследил, как она дымит и снижается, падая в сторону расположения советских войск. Тогда он развернулся, сделал полупетлю и атаковал второго. Самолет взорвался в воздухе.

Современники говорили о Кожедубе как о неудержимом, героическом летчике, который никогда не отступал перед врагом и ни разу за всю войну не был сбит. Неудивительно, что он не дал спуску атаковавшим его истребителям союзников, рискуя не только своей военной карьерой, но и жизнью.

У страха глаза велики

Американский летчик, пилотировавший второй сбитый Кожедубом Mustang, с трудом смог посадить свой самолет. Когда к нему подбежали военные и через переводчика задали вопрос, кто его сбил, летчик ответил: «Focke-Wulf с красным носом». Летчик ошибся, спутал немецкий Focke-Wulf с советским Ла-7, и эта ошибка помогла американцам сохранить лицо в неприятной ситуации.

Незадолго до происшествия на советских истребителях стали ставить новую технику, ФКП (фотокинопулемет), фиксировавшую мельчайшие подробности боя. Стояла такая машинка и на истребителе Кожедуба. После проявки пленки внимательно изучало командование и полка, и дивизии, и корпуса. А потом командир полка П. Ф. Чупиков вернул эти пленки Кожедубу с рекомендацией убрать подальше и по возможности забыть об их существовании. Не было также речи о том, чтобы украсить победоносный фюзеляж истребителя еще двумя звездами.

Начало великого противостояния

Всю эту историю, конечно, засекретили, и она стала широко известна только в 2000-е годы. После того как Иван Никитович сбил двух "американцев", командир его дивизии, Савицкий, сказал: "Эти победы - в счет будущей войны".

Эти слова оказались пророческими. Вторая половина ХХ столетия была ознаменована сложными американо-советскими отношениями, конфликтом интересов во Вьетнаме и Корее. Советским летчикам приходилось сталкиваться с американцами в воздухе гораздо чаще, чем это признавали публично. Достаточно упомянуть о том, что в 50-е годы Кожедуб командовал 324-й истребительной авиадивизией в Северной Корее. Ему запретили подниматься в боевые вылеты, чтобы не спровоцировать международный скандал, но разве можно удержать на земле боевого летчика.

Темы: История Второй мировой войны
Источник: Русская Семерка
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.07.2018, 00:52
Гость: у каждого была своя война,а победу присвоили нахалы

Искал информацию по наградам моего деда,его братьев и других родственников в книгах памяти.Для меня стало неожиданностью,что при освобождении Кенигсберга,вместе с братом моего деда и многими воинами Красной Армии погибло 140 летчиков британских королевских ВВС(RoyalAirForce- RAF)
След.неожиданностью стало,что Беларуские летчики воевали против фашистов в британских ВВС
В июле-августе 1940г в составе RAF были сформированы две польские эскадрильи-302-я и 303-я.В их составе были и беларусы.
БИТВА ЗА БРИТАНИЮ.с 10 июля по 30 октября 1940г произошло крупнейшее авиа-сражение ВМВ,в котором немцы потеряли 1733 самолета,англичане-915.
Известно,что в этой битве пилоты 302 и 303-ей эскадрилий,сбили более 200самолетов немцев.В начале 1941 г.эскадрилий стало уже восемь,где вместе с поляками сражались беларусы:православные и католики и в их составе встретили победу.
Вернувшиеся в Беларусь,в 1949-1951гг.прямиком поехали в Сибирь валить лес.Сталин их депортировал целыми семьями.После смерти Сталина они вернулись домой,но статус ветерана ВОВ не получили так,как в ней не участвовали(!),они участвовали в "неведомой" для Сталина ВМВ.В СССР такого статуса не было.Некоторые из них после войны получали юбилейные польские,итальянские,британские награды,но не советские(!)
В 1939 году при защите Брестской крепости также гибли беларусы от рук немецко-советских войск.
И Кожедуб,и все украинцы,и и мой дед,его брат ,и я и все беларусы были словно оплеваны знаменитой фразой:"мы нация победителей"
15.07.2018, 00:51
Гость: Carlos

Хохлы отреклись от Кожедуба и Ковпака, теперь их национальные герои -Бандера и Шухевич.
15.07.2018, 00:39
Гость: Константин

Осталось Ваше распадающееся государство и Россия, авиацию которой, в отличии от Кореи и Вьетнама, боятся американцы. Они просто не рискуют появляться в воздухе в зоне действия наших ПВО.
Все комментарии (47)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.