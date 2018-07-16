Американский журнал назвал новую причину ядерной войны

19:45

Выведение из строя американских военных спутников новым российским самолетом радиоэлектронной борьбы способно спровоцировать ответный удар с использованием ядерного оружия.

Об этом сообщает журнал The National Interest, который отмечает, что данная возможность предусматривается проектом нового «Обзора ядерной политики», где отдельно отмечается право США применить ядерное оружие в ответ на кинетическую или кибернетическую атаку американских спутников.

«Если Россия может фактически отключить электронику на американских спутниках, а "Обзор ядерной политики" действительно отражает политику США, то отключение спутника может быть истолковано как военный акт, достаточный для оправдания ядерного ответа», - пишет издание.

Напомним, в июле 2018 года сообщалось, что в России создается самолет, способный выводить из строя военные спутники. Новая машина должна заменить в российских ВКС поставляемый сегодня самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик».