Зачем убили русского царя?

100 лет назад Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и прислуга были расстреляны в «Доме особого назначения», особняке Ипатьева



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100 лет назад, 17 июля 1918 года, бывший русский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, их дети Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения», особняке Ипатьева в Екатеринбурге.

В современной России господствует миф, что главные виновники в этой кровавой расправе – большевики, лично Ленин и Сталин. Однако это обман, который вколачивают в сознание людей в определенных политических целях.

Во-первых, стараются скрыть истинных виновников гибели царской семьи. Во-вторых, ещё раз очернить, замазать кровью партию большевиков, а значит и идею русского коммунизма.

Мол, вот какие изверги и кровавые большевистские палачи, учинили жуткую расправу над беззащитной семьей. Утверждают, что Николая Александровича и его семью зверски убили лично по приказу Ленина, мстившего династии Романовых за смерть своего брата, казненного при Александре Третьем. Что именно ради мести Ленин и «разрушил» Российскую империю.

Однако в реальности ни Ленин, ни Сталин не имели никакого отношения к убийству последнего русского императора и его семьи. Ленин категорически настаивал на судебном разбирательстве деятельности бывшего царя и его жены Александры Федоровны. Сталина же, когда решалась судьба Николая, вообще не было в Москве, он занимался другими делами.

Стоит помнить, что Николая Второго лишили престола не большевики, а западники-февралисты – большая часть элиты Российской империи. Выродившаяся «элита» России, великие князья, аристократы, генералитет, крупные собственники, капиталисты и буржуазия, часть бюрократии, прозападная русская интеллигенция, ненавидевшая царизм.

Многие из них были объединены в масонские ложи, бывшие под контролем «братьев» с Запада. Хозяева Запада выступили через масонские ложи и клубы, посольства и спецслужбы как организующая сила, чтобы уничтожить русское самодержавие и ввергнуть Россию в хаос, расчленить и уничтожить русскую цивилизацию.

Для этой цели организовали мировую войну, чтобы обескровить русскую армию и лишить монархию последней мощной опоры. Западники-февралисты подготовили дворцовый переворот и свергли Николая (Февральская революция).

Западники сформировали Временное правительство. На первом этапе его возглавлял князь Г. Львов, а затем адвокат-масон А. Керенский. От них и зависела судьба отрекшегося от престола бывшего императора. Судьба незавидная, полная лишений и страданий. Как говорили древние, горе побежденным.

20 марта 1917 года низложенного царя и его жену арестовали по приказу Временного правительства. До августа 1917 года Николай, его жена и дети жили под арестом в Александровском дворце Царского Села.

По словам Керенского, арестовали бывшего царя и его жену, чтобы защитить от самосуда толпы и для расследования внутренней политики царизма (императрицу обвиняли в предательстве).

С этой целью была организована Верховная чрезвычайно-следственная комиссия, которая должна была обследовать деятельность носителей высшей власти старого строя.

В результате жизнь царской семьи полностью зависела от воли Керенского, на которого были возложены обязанности по содержанию и охране бывшего императора и его семьи.

Министр Временного правительства П. Н. Милюков пытался отправить Николая и его семью в Англию, на попечение короля Георга V, на что было получено предварительное согласие британской стороны. Но в итоге британцы отказались принять семью Романова, по сути, Лондон обрекал бывшего русского императора на смерть.

Керенский не церемонился с узниками. У Николая отобрали все документы, дневники. Его ограничили в свободе передвижения даже во дворце. Николая и его семью полностью изолировали от внешнего мира. Запрещались свидания, переписка подвергалась строгой цензуре.

За узниками установили двойное наблюдение – внешнее (начальник караула) и внутреннее (комендант дворца). Керенский общался с царской семьей грубо, без учтивости.

Он бесцеремонно вторгался в личную жизнь бывшего монарха, всем своим видом показывал, что Николай теперь обычный смертный. Соответственно вела себя и охрана.

В августе, под предлогом усиления революционного движения и анархии в Петрограде, Керенский решил перевести арестантов в глубь России, в Тобольск. Николай не ожидал этой ссылки.

Он надеялся, что его с семьей отправят в Крым, где жили некоторые великие князья и его мать. А в случае опасности, из Крыма можно было легко выехать за границу. Но ничего не смог сделать. Как он не смог уберечь страну от войны и смуты, так же оказался не в состоянии защитить и свою семью.

Керенский же делал вид, что перевод связан с безопасностью Николая. 4 (17) августа 1917 железнодорожный состав прибыл в Тюмень, далее арестованных на пароходах «Русь», «Кормилец» и «Тюмень» по реке перевезли в Тобольск.

Семья Романовых разместилась в специально отремонтированном к их приезду доме губернатора. Семье разрешили ходить через улицу и бульвар на богослужение в церковь Благовещения.

Режим охраны здесь был гораздо более лёгкий, чем в Царском Селе. Здесь семья вела однообразную, спокойную, размеренную жизнь. Дом, двор, небольшой сад, церковь – вся территория жизни. Одни и те же люди. Из развлечений – физический труд, качели и ледяная горка.

Жизнь усложнил комиссар Временного правительства Панкратов и его помощник Никольский, которые приехали в сентябре. Вели они себя грубо и вызывающе. Их бесчинства продолжались довольно долго. Этих деятелей выгнали солдаты после Октября. На смену им пришёл комиссар Яковлев.

Он прибыл с отрядом солдат в Тобольск 22 апреля и имел право расстрела неповинующихся на месте. В конце апреля 1918 года узники были перевезены в Екатеринбург, где для размещения Романовых был реквизирован частный дом.

Яковлева отозвали, обвинив в том, что якобы пытался вывезти царя за границу. Жизнь царской семьи в Екатеринбурге была тяжелой. Они попали в лапы Заславского, весьма неприятного человека, и ещё двух «специалистов» заплечных дел – Голощекина и Юровского. Это были весьма тёмные личности.

Председателем же Уральского областного совета был Белобородов (Я. Вайсбарт). Все они были связаны с председателем ВЦИК Яковом Свердловым (Янкелем Розенфельдом), а тот тесно повязан с Л. Троцким.

То есть семья бывшего императора снова попала под власть агентов Запада (ранее судьбу Николая контролировал западник-масон Керенский). Свердлов и Троцкий были главными проводниками влияния хозяев Запада среди большевиков.

Хозяева Запада последовательно уничтожали русскую цивилизацию: сначала ввергли Россию в ненужную ей войну, смели русское самодержавие, разрушили империю; политика прозападного Временного правительства окончательно ввергла страну в смуту, привела к развалу России и гражданской войне; большевики легко смели февралистов, началась война белых и красных, братоубийственная бойня. Войска западных держав начали оккупацию России.

А Троцкий, ставленник «мирового закулисья, стал вторым человеком после Ленина в партии и советском государстве. Его планировали сделать главой новой России. Но для этого нужно было устранить символ старой самодержавной России – Николая (принести сакральную ритуальную жертву) и Ленина, авторитетного вождя партии и опытного политика, который вёл свою игру.

Изначально царскую семью планировали казнить уже в Тобольске. Для этого туда с отрядом и прибыл Заславский. Он под предлогом подготовки побега Николая потребовал перевести его тюрьму. Но встретил сопротивление начальника караула Кобылинского и его солдат.

Тогда Заславский уехал в Екатеринбург и доложил о ситуации Белобородову. Тот в срочном порядке выехал в Москву, где встретился с Троцким и Свердловым. Здесь они, видимо, и разработали план перевода царской семьи в Екатеринбург.

Троцкий спешил. Пока шла смута можно было перехватить управление в стране, в более спокойное время он не имел шансов на успех.

С целью ещё большего хаоса он спровоцировал Германию на интервенцию (доктрина «ни мира, ни войны»). Троцкий был освобожден от должности наркома иностранных дел и назначен председателем Революционного совета, военным наркомом.

Троцкий разъезжал по фронтам и все победы молодой Красной Армии, кто бы их не одерживал, приписывал себе. Зарубежная пресса называла его «Красным Наполеоном». Троцкий же продолжал сеять смуту и снова выступил как провокатор в ходе восстания Чехословацкого корпуса, организованного хозяевами Запада для расширение и усиления гражданской войны в России. Советская Россия оказалась в кольце фронтов.

И в этот момент, в самый апогей смуты, Троцкий пытается перехватить верховную власть. 12 июля Уральский совет под председательством Белобородова принимает решение: предать Романова казни, не дожидаясь суда. Юровский спешно формирует отряд убийц. Им он заявил, что приказ пришёл из Москвы.

В ночь с 16 на 17 июля царскую семью жестоко убили. В ту же ночь Юровский постарался замести все следы и уничтожить улики кровавой расправы. Так Троцкий устранил главный символ «старой России». На очереди был Ленин. В августе попытались убить и Ленина. Но здесь вышла промашка. Владимир Ильич был только ранен.

В дальнейшем события развивались уже не по сценарию Троцкого и его западных хозяев. Советская Россия не стала «навозом» в деле создания нового мирового порядка на основе лжекоммунизма.

Русские коммунисты смогли создать свой глобальный проект – советскую цивилизацию, которая взяла самое лучшее из русской империи и совершила рывок в светлое будущее, «золотой век».

Советское общество на основе справедливости, этики совести, служения и созидания стало альтернативой западному рабскому обществу потребления и самоистребления.

Таким образом, убийство последнего русского императора Николая Второго и покушение на Ленина – это звенья одной цепи, большой игры Запада против России.