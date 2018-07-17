В «Роскосмосе» нашли «стрелочников»

19:45

Летные испытания нового российского космического корабля «Федерация» могут сдвинуть с 2022-го на 2025 год, а виновными в неудачах и задержках объявят прежнее руководство РКК «Энергия» и «Роскосмоса».

Об этом РИА Новости сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

«Сейчас в связи с возвращением программы пилотируемых запусков с ракеты "Союз-5" на "Ангару-А5" ведется обсуждение возможности очередного переноса сроков летных испытаний корабля "Федерация". Например, первый полет предлагается сдвинуть на 2025 год», — рассказал один из собеседников агентства.

Факт такого обсуждения подтвердил агентству источник в РКК «Энергия», занимающейся разработкой нового корабля. По его словам, «все неудачи и задержки будут списаны на прежнее руководство РКК "Энергия" и "Роскосмоса"».

В июле генеральный директор «Энергии» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Свой пост глава корпорации покинет 3 августа.

В январе «Энергию» заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию написал генеральный конструктор «Федерации» Николай Брюханов. В настоящее время должность генерального конструктора перспективных космических комплексов в корпорации свободна, сообщает «Лента.ру».

В июне 2017-го Игорь Комаров, руководивший «Роскосмосом» до мая 2018-го, заявил, что первый (беспилотный) пуск «Федерации» состоится на ракете «Союз-5» в 2022 году с космодрома Байконур.