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Ученые предсказали исчезновение интернета через 15 лет

09:08 18.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Интернет-связь может исчезнуть из-за изменения климата через 15 лет, сообщили американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне.

Ученые заявили, что в течение ближайших 15 лет в США могут быть затоплены и повреждены критические части интернет-инфраструктуры.

«Риском для глобального интернета является то, что трансокеанические оптоволоконные кабели имеют посадочные площадки, которые будут находиться под водой в ближайшие годы из-за затопления морской водой, связанного с изменением климата», - говорят они.

Ученые изучили глобальную карту физической инфраструктуры интернета и сопоставили ее с оценками о повышении уровня моря, представленными Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Отмечается, что наибольшую опасность изменение климата представляет для оборудования, размещенного в Нью-Йорке, Майами и Сиэтле.

По мнению исследователей, повышение уровня моря вызовет глобальные сбои, пока посадочные площадки не будут перемещены на возвышенность. Но таких площадок не так много, и на устранение проблемы уйдет слишком много сил и средств.

По оценкам ученых, в течение ближайших 15 лет под воду уйдут 1,9 тысячи километров магистральных и 3,9 тысячи километров подземных оптоволоконных кабелей. Несмотря на то, что они водостойкие, они не полностью водонепроницаемы. Кроме того, воздействие соленой воды будет способствовать их более быстрому разрушению, что вызовет сбои в сети.

Во избежание проблемы ученые рекомендуют установить жесткие резервные трубопроводы, а также защитить существующие кабели и посадочные площадки защитными слоями.

«Проблема в том, что большая часть интернет-инфраструктуры, которая была развернута, не учитывала последствия изменения климата», - добавили они. 

Темы: IT-технологии, Интернет и сети, Компьютеры и Интернет
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2018, 13:25
Гость: 123

ААказывается,,в Штатах, тоже дэбилы водютси
18.07.2018, 12:41
Гость: Оллес

А кто им сказал этот бред про "изменение климата" ??
18.07.2018, 12:40
Гость: прохфессор Голопупенко

Ага, не все ученые доживут.
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