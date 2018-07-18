]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Эксперты подсчитали, сколько россиян боится слежки на смартфонах

14:54 18.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

По данным исследования «Лаборатории Касперского», российские пользователи обеспокоены тем, что мобильные приложения могут отслеживать их поведение и иметь доступ к их персональным данным.

В частности, 62% респондентов некомфортно делиться информацией об их местоположении с веб-сайтами и приложениями, что значительно превышает показатель за 2016 год – 47%.

Кроме того, 59% российских пользователей опасаются того, что кто-либо может быть в курсе всех их действий, совершаемых на устройствах.

Почти половина опрошенных (49%) тревожится, что кто-либо может следить за ними, используя геолокационные данные с их гаджетов.

Такое беспокойство вполне обосновано, поскольку, как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», приложения могут не только иметь доступ к огромному объему данных (к примеру, критически важной информации о местоположении пользователей, их контактах, действиях и так далее), но и зачастую работать в фоновом режиме без ведома владельцев устройств.

Согласно исследованию, 58% опрошенных российских пользователей признались, что не проверяют разрешения предустановленных мобильных приложений на устройствах на базе Android и iOS. В то же время только 28% респондентов не проверяют разрешения при загрузке или установке новых приложений на мобильные гаджеты.

«Мобильные устройства уже стали важной частью жизни каждого и используются для всего – от редактирования фотографий и обновления аккаунтов в социальных сетях до игр, бронирования столика в ресторане, работы и управления деньгами.

Владельцы устройств всё чаще устанавливают мобильные приложения, отслеживающие их онлайн-активность, но не всегда принимают необходимые меры по обеспечению кибербезопасности.

С другой стороны, это исследование показывает, что, несмотря на любовь к приложениям, люди вовсе не обязательно доверяют им», – отметил Владимир Кусков, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Темы: Компьютерная безопасность, Мобильные устройства, Смартфоны и коммуникаторы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2018, 16:22
Гость: А

А кто у нас может "...работать в фоновом режиме без ведома владельцев устройств..."? Правильно. Антивирус Касперского. :)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.