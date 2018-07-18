Эксперты подсчитали, сколько россиян боится слежки на смартфонах

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По данным исследования «Лаборатории Касперского», российские пользователи обеспокоены тем, что мобильные приложения могут отслеживать их поведение и иметь доступ к их персональным данным.

В частности, 62% респондентов некомфортно делиться информацией об их местоположении с веб-сайтами и приложениями, что значительно превышает показатель за 2016 год – 47%.

Кроме того, 59% российских пользователей опасаются того, что кто-либо может быть в курсе всех их действий, совершаемых на устройствах.

Почти половина опрошенных (49%) тревожится, что кто-либо может следить за ними, используя геолокационные данные с их гаджетов.

Такое беспокойство вполне обосновано, поскольку, как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», приложения могут не только иметь доступ к огромному объему данных (к примеру, критически важной информации о местоположении пользователей, их контактах, действиях и так далее), но и зачастую работать в фоновом режиме без ведома владельцев устройств.

Согласно исследованию, 58% опрошенных российских пользователей признались, что не проверяют разрешения предустановленных мобильных приложений на устройствах на базе Android и iOS. В то же время только 28% респондентов не проверяют разрешения при загрузке или установке новых приложений на мобильные гаджеты.

«Мобильные устройства уже стали важной частью жизни каждого и используются для всего – от редактирования фотографий и обновления аккаунтов в социальных сетях до игр, бронирования столика в ресторане, работы и управления деньгами.

Владельцы устройств всё чаще устанавливают мобильные приложения, отслеживающие их онлайн-активность, но не всегда принимают необходимые меры по обеспечению кибербезопасности.

С другой стороны, это исследование показывает, что, несмотря на любовь к приложениям, люди вовсе не обязательно доверяют им», – отметил Владимир Кусков, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».