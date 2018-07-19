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Россия впервые показала оружие «Судного дня»

17:22 19.07.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Минобороны России впервые опубликовало видео с натурным образцом океанской многоцелевой системы «Посейдон».

Ролик начинается с кадров проверки рулей-стабилизаторов находящегося в цеху образца «Посейдона». Затем (уже на анимации) подводный беспилотник, запускаемый с материнской субмарины, направляется в сторону береговой и надводной целей, включающих, в частности, авианосец.

Как отмечает РИА Новости, внешне система «напоминает очень большую торпеду».

В Минобороны отметили, что в декабре 2017 года был успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения данного беспилотного подводного аппарата, что «подтвердило реализуемость проекта по созданию беспилотного подводного аппарата с заданными характеристиками».

В настоящее время на полигонах военного ведомства проходят испытания, где оцениваются динамические характеристики «Посейдона» при пусках в реальных условиях и проверяются параметры движения аппарата в автономном режиме.

«Уникальные возможности "Посейдона" позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры», — заявил ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС России Игорь Касатонов.

О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия, сообщает «Лента.ру».

Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

Темы: Видео ролики, Военные технологии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 20:40
Гость: Время Ч.

Ополоумевший диктатор сидит у тебя в незалежной.Но там даже показать нечего.
19.07.2018, 20:23
Гость: Ольга.Подольск.

Россия впервые показала оружие «Судного дня» )) против своего народа.
19.07.2018, 19:16
Гость: тарас

Тошнит уже от вашего оружия.
Все комментарии (14)
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