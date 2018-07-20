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В Google пригрозили сделать платной ОС Android

09:10 20.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Корпорация Google пригрозила сделать платной популярную операционную систему Android.

Как пишет "Федеральное агентство новостей", это заявление главы корпорации Супдара Пичая связано с тем, что власти Евросоюза обязали Google выплатить штраф 4,3 миллиарда евро за "навязывание" своих сервисов.

По словам Пичая, сейчас ОС Android предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei, Lenovo. Это возможно благодаря тому, что на Android предустановлены сервисы и приложения Google, в частности браузер Chrome и поисковая система Google.

Как отметил глава Google, если европейские власти заставят корпорацию выплатить означеный штраф, тогда ОС Android станет платной не только для крупных компаний, но и для независимых разработчиков. Он добавил, что не согласен с обвинениями Евросоюза, который обвинил компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств Android.

Темы: Мобильные устройства, Операционная система, Борьба с монополизмом и ценовыми сговорами, Google, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.07.2018, 11:01
Гость: Гасилин Юрий

Ваше мнение не верно, погуглите цену на ОС Windows с предустановленным Internet Explorer, а также поинтересуйтесь у знакомого специалиста о "качестве" Internet Explorer
20.07.2018, 10:29
Гость: рис

без ихних сервисов она большинству будет не нужна.
любой может взять и сделать свою версию андроида (без сервисов гугла) без всяких отчислений и соглашений с гуглом,
только что-то сейчас ни кто не горит желанием это делать, а большинство тех кто пытался - забросил эти попытки.
20.07.2018, 09:54
Гость: Евгений

Путь будет платная, но без их сервисов. Только вот за что они деньги брать будут. У них скорее жидкий стул будет, чем они пойдут на такие условия и сделают ось платной. Цена в информации для стран печатающих деньги на бумаге, а не сами деньги. И за что они плату брать будут? Они берут больше, чем дают.
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