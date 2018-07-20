В Google пригрозили сделать платной ОС Android

09:10

Корпорация Google пригрозила сделать платной популярную операционную систему Android.

Как пишет "Федеральное агентство новостей", это заявление главы корпорации Супдара Пичая связано с тем, что власти Евросоюза обязали Google выплатить штраф 4,3 миллиарда евро за "навязывание" своих сервисов.

По словам Пичая, сейчас ОС Android предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei, Lenovo. Это возможно благодаря тому, что на Android предустановлены сервисы и приложения Google, в частности браузер Chrome и поисковая система Google.

Как отметил глава Google, если европейские власти заставят корпорацию выплатить означеный штраф, тогда ОС Android станет платной не только для крупных компаний, но и для независимых разработчиков. Он добавил, что не согласен с обвинениями Евросоюза, который обвинил компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств Android.