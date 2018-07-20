В Йеллоустоне пошли трещины

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Сотрудники Национального парка Гранд-Титон, который находится в 16 километрах от Национального парка Йеллоустон, закрыли некоторые участки из-за растущих трещин.

В то же время разломы не связаны с возможным извержением супервулкана. Об этом сообщает Science Alert.

Как пишет издание, рейнджеры обнаружили в скалах трещины длиной до 30 метров в районе водопадов Хидден. Это место было закрыто для туристов, поскольку есть опасность, что на людей могут упасть камни.

В экосистему Большой Йеллоустон входят Гранд-Титон, Национальный парк Йеллоустон, а также примыкающие к нему леса и другие природоохранные зоны. Хотя он не находится над магматическими камерами, в этом районе также наблюдается сейсмическая активность.

По словам специалистов, периодические подземные толчки являются нормой, и именно они могли вызвать трещины.

Весной 2018 года в Национальном парке Йеллоустон зафиксировали необычную активность крупнейшего в мире гейзера Steamboat, сообщает "Лента.ру"

Всего за шесть недель произошло три мощных извержения, хотя обычно интервалы между выбросами воды составляют от одного месяца до пяти лет.

Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий все же маловероятно.