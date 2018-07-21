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Минобороны потратит 700 млн руб. на сайт об участниках Первой мировой войны

08:19 21.07.2018
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Минобороны РФ разместило тендер на наполнение и развитие интернет-портала, посвященного участникам и истории Первой мировой войны.

Как пишет "Интерфакс", на наполнении развитие сайта "Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг" выделено 700,16 млн рублей. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2018 года.

Сайт содержит в себе базу данных погибших и награжденных участников Первой Мировой. Кроме этого, на портале собрана информация о мемориалах и воинских захоронениях, архивные документы и исторические сведения о конфликте: мультимедийные материалы, хронология событий и справочный материал о событиях того времени.

В марте прошлого года министерство разместило несколько тендеров на наполнение и оптимизацию онлайн баз данных "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал". Всего необходимо было обработать более 56 миллионов документов о потерях, ранениях и наградах участников Великой отечественной войны. На эти цели было выделено 1,26 млрд рублей.

Темы: Важные исторические события, Первая мировая война, История Российской Федерации, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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21.07.2018, 18:33
Гость: именно!

Ну, не знаю. Татары где-то берут справки.
21.07.2018, 18:02
Гость: Да, уж...

Ранее вспоминали о Куликовской битве (прикольно),а чего не вспомнить о русско-японской войне,их героях и ветеранах.Ах да, там немного больно наваляли, не комильфо для бравады. А пенсионерам, бабушке Дусе и Михалычу было-бы интересно. Да и онкобольным также.Какая богатая страна. Даже социальных проблем НЕТ. Рай.
21.07.2018, 17:36
Гость: Скептик...

В составе министерства имеется:
Архивная служба.
Военно-научный комитет.
Управление пресс-службы и информации.
Они что, не могут выделить 2-3 специалисотов для наполнения сайта информацией?
Нет, они просят 700 млн на 4 месяца, чтобы выполнить работу рядового любителя интернета. Уж разработка оформления столько может стоить только этим Чубайс займется. С Сечиным.
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