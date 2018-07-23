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В США создали отдел для противодействия кибератакам России

11:06 23.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Агентстве национальной безопасности США (АНБ) появился отдел по борьбе с российскими кибератаками, пишет РИА Новости.

О создании нового отдела сообщил директор ведомства Пол Наксоне. По его словам, новое подразделение будет специализироваться на устранении возможных угроз со стороны РФ.

"Я создал небольшую группу, что укладывается в то, что разведывыательное сообщество делает с 2016-2017 годов", - рассказал он, добавив, что Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нужно противостоять".

Наксоне не раскрыл, сколько человек и от каких структур вошли в новое подразделение. Ранее Наксоне выступал за ужесточение отношения США к России в качестве ответа на ее вмешательство в американские выборы. 

Темы: Интернет и сети, Отношения России и США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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23.07.2018, 12:42
Гость: Бтр

Фокус в том , что походу его вообще не существует.Новичок-как красная ртуть, все говорят о нем,пишут, скоро торговать начнут, но никто его не видел::))
23.07.2018, 12:25
Гость: Бтр

Для Юры рабочее место создали.Ухаха::))
23.07.2018, 11:57
Гость: АГД

Подсказываю пиндосам, где прячут Новичок: Новичок прячут в сортире сушеной воблы. Вознаграждения за информацию не надо. Я альтруист.
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