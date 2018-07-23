В США создали отдел для противодействия кибератакам России

11:06

В Агентстве национальной безопасности США (АНБ) появился отдел по борьбе с российскими кибератаками, пишет РИА Новости.

О создании нового отдела сообщил директор ведомства Пол Наксоне. По его словам, новое подразделение будет специализироваться на устранении возможных угроз со стороны РФ.

"Я создал небольшую группу, что укладывается в то, что разведывыательное сообщество делает с 2016-2017 годов", - рассказал он, добавив, что Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нужно противостоять".

Наксоне не раскрыл, сколько человек и от каких структур вошли в новое подразделение. Ранее Наксоне выступал за ужесточение отношения США к России в качестве ответа на ее вмешательство в американские выборы.