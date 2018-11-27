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NASA представило видео посадки миссии InSight на Марс

10:23 27.11.2018
Стоп-кадр из видео NASA

Агентство NASA опубликовало видео приземления миссии InSight на поверхность Марса.

Аппарат летел до Марса 7 месяцев, высадился на равнине Элизий и уже отправил первый снимок с поверхности «красной» планеты.

Масса InSight составляет 385 килограммов. Торможение аппарата в марсианской атмосфере началось на расстоянии около 125 километров от поверхности планеты, а снижение в газовой оболочке заняло около 6,5 минут.

Раскрытие парашюта диаметром 11,88 метра произошло на расстоянии 12 километров от поверхности.

За 15 секунд до касания были выпущены опоры, и аппарат опустился на поверхность Марса со скоростью порядка 8 километров в час.


Фото с сайта nasa.gov

Напомним, межпланетный космический аппарат InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V. По словам специалистов, целью данной миссии является изучение геологической истории Марса, а также поиск возможных следов жизни.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире, NASA
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 17:42
Гость: Ну

может Вы объясните-как это все снято, что бы ничего не брызжело.
27.11.2018, 16:40
Гость: железяка

так и виду оператора с камерой, который высунулся из люка летающей тарелки, сопровождающего посадочный модуль...
27.11.2018, 15:23
Гость: Единственная возможность!

Срочно перебросить Рогозина руководить НАСА, все разворуют, ракеты начнут падать, мы догоним Штаты в космосе и даже перегоним, если его там не останоаят!
Все комментарии (13)
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