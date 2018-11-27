NASA представило видео посадки миссии InSight на Марс

10:23

Агентство NASA опубликовало видео приземления миссии InSight на поверхность Марса.

Аппарат летел до Марса 7 месяцев, высадился на равнине Элизий и уже отправил первый снимок с поверхности «красной» планеты.

Масса InSight составляет 385 килограммов. Торможение аппарата в марсианской атмосфере началось на расстоянии около 125 километров от поверхности планеты, а снижение в газовой оболочке заняло около 6,5 минут.

Раскрытие парашюта диаметром 11,88 метра произошло на расстоянии 12 километров от поверхности.

За 15 секунд до касания были выпущены опоры, и аппарат опустился на поверхность Марса со скоростью порядка 8 километров в час.



Фото с сайта nasa.gov

Напомним, межпланетный космический аппарат InSight с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V. По словам специалистов, целью данной миссии является изучение геологической истории Марса, а также поиск возможных следов жизни.