LG представила необычную версию гибкого смартфона

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Компания LG Electronics получила патент на новый складной смартфон в офисе интеллектуальной собственности Республики Корея (KIPO).

Разработка предусматривает большой безрамочный гибкий дисплей, который огибает полностью корпус, покрывая три стороны смартфона. В разложенном состоянии смартфон превращается в этакий планшет. В сложенном состоянии смартфон крепится с помощью магнитов.

Согласно более ранним утечкам, смартфон LG с гибким складывающимся дисплеем может получить названия Flex, Foldi или Duplex. Разработка такого смартфона ведётся в компании уже несколько лет.

При этом LG делает основной акцент не на том, чтобы стать первой, кто выпустит в продажу складной смартфон, а на том, чтобы сделать что-то, что действительно требуется пользователям, сообщает Ferra.ru.

Проще говоря, LG не собирается выпускать такой смартфон просто «потому что может». Конечно, пока представители не раскрыли подробности о проекте.

В 2013 году LG выпустила смартфон LG G Flex с гибким POLED-экраном. Сам смартфон не гнулся, но был изогнутой формы, соответствующей естественному изгибу лица пользователя во время разговора. Теперь ожидается модель, которая сможет складываться вместе с дисплеем.