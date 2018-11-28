Как геймеру легко найти видеокарту в Е-Каталоге

15:41

Рано или поздно любой геймер сталкивается с проблемой, что при установке новомодной игры компьютер резко начинает притормаживать

Все это связанно с тем, что ваша видеокарта устарела, и увы, не может осилить обработку графических данных игры. В данной ситуации перед вами два решения проблемы: отказаться от игрушки или установить на компьютер другую видеокарту, которая сможет ее осилить.

Фото с сайта vistanews.ru

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В тему выше сказанного, напомним вам о новости, которая неделю назад облетела многие игровые сайты. В ней шла речь о том, что компания ASUS представила пользователям новый графический процессор ROG-STRIX-RX590-8G-GAMING. Данная модель обладает 8 ГБ памяти и частотой оперативной в 8000 МГц. При этом к ней можно подключать до четырех мониторов. Вдобавок, она имеет самую современную и эффективную систему охлаждения. И что самое приятное, что ROG-STRIX-RX590-8G-GAMING уже представлен в Е-Каталоге.

