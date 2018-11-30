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В технопарке «Калибр» создают топливный элемент для летающих беспилотников

12:36 30.11.2018
Фото с сайта pixabay.com
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Разработку водородный топливного элемента для беспилотных летающих аппаратов проводят в столичном технопарке «Калибр», являющемся подведомственным учреждением департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Экспериментальная мастерская «НаукаСофт» разрабатывает высокоэффективный водородный топливный элемент для малых беспилотных аппаратов. Резидент технопарка «Калибр» стал участником технологического конкурса «Первый элемент. Воздух» Up Great, реализуемого в рамках Национальной технологической инициативы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что перед участниками конкурса стоит задача создать на основе водородных элементов аккумуляторы, сравнимые по эффективности с традиционными двигателями.

«При мощности в 1,3 кВт и удельной массовой энергоемкостью не менее 700 Втч/кг, масса энергоустановки не должна превышать 7 кг. Созданную систему необходимо разместить на предложенной организаторами мультикоптерной платформе, после чего стоит задача продержаться в воздухе дольше всех участников конкурса, не менее трех часов при циклическом режиме полета», - пояснили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что финансирование инновационных проектов ведут сами команды без участия организаторов конкурса. При этом разработчики могут привлекать средства инвесторов и использовать любые производственные мощности своих партнеров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Общий призовой фонд конкурса составляет 60 млн руб., при этом победитель получит премию в размере 45 млн руб., а «серебряный» и «бронзовый» призеры - по 10 млн руб. и 5 млн руб. соответственно. Победители и призеры будут определены в начале 2019 г.

Темы: Наука и технологии, Новые технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 15:19
Гость: *

"В пресс-службе пояснили, что перед участниками конкурса стоит задача создать на основе водородных элементов аккумуляторы, сравнимые по эффективности с традиционными двигателями" - аккумулятор, сравнимый по эффективности с двигателем? Кто-нить может перевести сей шедевр на русский язык?
Если у организаторов конкурса такая безграмотность, то кто же им дал бабло на проведение мероприятия?
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