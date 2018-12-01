Минобороны опубликовало видео испытания модернизированной ракеты ПРО

17:08

Министрерство обороны РФ на своей странице в соцсети опубликовало видео испытательного пуска модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.