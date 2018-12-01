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Минобороны опубликовало видео испытания модернизированной ракеты ПРО

17:08 1.12.2018

Министрерство обороны РФ на своей странице в соцсети опубликовало видео испытательного пуска модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Темы: Армия и обороноспособность России, Военные технологии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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01.12.2018, 17:45
Гость: Александр из Берлина

На видео видно, что ракета взмывается в небо с такой скоростью, что человеческий глаз почти не успевает отслеживать.

А что мешает сделать ракету средней дальности на таких скоростях, неуязвимую для любах самых лучших американских ПРО на дальнейшую перспективу лет на 50 минимум (на 50 лет в том случае ЕСЛИ даже Россия не будет дальше развивать ракетную технику)?

Бойтесь Россию русофобы!
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