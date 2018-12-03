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NVIDIA готовится к запуску флагманской видеокарты на новой архитектуре

16:22 3.12.2018
Фото с сайта videocardz.com
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Видеоблогеры и обозреватели начали выкладывать ролики с готовящейся к выпуску флагманской видеокартой Titan RTX, которая пока не была представлена производителем официально.

Судя по всему, это не случайная утечка, а вполне одобренная NVIDIA. Компания разослала видеокарты популярным блогерам на YouTube, но потребовала не раскрывать всех подробностей о ней.

Как ожидается, видеокарта Titan RTX построена на новой архитектуре Turing и базируется на графическом чипе TU102 с с 4608 ядрами CUDA, 96 блоками растровых операций (ROP), 288 текстурными блоками (TMU), 576 тензорным ядрами и 72 ядрами RT для трассировки лучей.

Также ей приписывают 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 384-битной шиной и пропускной способностью 672 ГБ/с, сообщает Ferra.ru. В видеокарте используется та же плата, что и у RTX 2080 Ti Founders Edition, но с большим количеством конденсаторов, а также аналогичная система охлаждения.

Стоимость NVIDIA Titan RTX ожидается на уровне 1800 - 2000 долларов.

Темы: Видеокарты, Компьютерные комплектующие, Nvidia
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