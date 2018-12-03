Российским судьям дадут робота-стенографиста для протоколов

14:25

Роботы-стенографисты будут в онлайн-режиме составлять протоколы судебных заседаний с приложением аудио- и видеозаписей, включая участников заседаний, выступающих по видео-конференц-связи.

Как рассказали ТАСС в Информационно-аналитическом центре поддержки (ИАЦ) ГАС «Правосудие» при Судебном департаменте, комплекс фиксации позволит также проводить интернет-трансляцию судебных заседаний.

Отмечается, что с июля 2018 года робот-стенографист проходил опытную эксплуатацию в Свердловском и Шебекинском районных судах Белгородской области.

«Применение аппаратно-программного комплекса для распознавания речи позволяет в среднем почти в два раза сократить время подготовки протокола судебного заседания», – отметили в ИАЦ ГАС «Правосудие».

Робот-стенографист синхронизирует цифровую запись судебного заседания по нескольким независимым каналам, автоматически регулирует уровень усиления и шумоподавления, ведет текстовую расшифровку фонограмм, в том числе в режиме реального времени.