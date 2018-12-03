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Российским судьям дадут робота-стенографиста для протоколов

14:25 3.12.2018
Фемида
Фото с сайта pixabay.com
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Роботы-стенографисты будут в онлайн-режиме составлять протоколы судебных заседаний с приложением аудио- и видеозаписей, включая участников заседаний, выступающих по видео-конференц-связи.

Как рассказали ТАСС в Информационно-аналитическом центре поддержки (ИАЦ) ГАС «Правосудие» при Судебном департаменте, комплекс фиксации позволит также проводить интернет-трансляцию судебных заседаний.

Отмечается, что с июля 2018 года робот-стенографист проходил опытную эксплуатацию в Свердловском и Шебекинском районных судах Белгородской области. 

«Применение аппаратно-программного комплекса для распознавания речи позволяет в среднем почти в два раза сократить время подготовки протокола судебного заседания», – отметили в ИАЦ ГАС «Правосудие».

Робот-стенографист синхронизирует цифровую запись судебного заседания по нескольким независимым каналам, автоматически регулирует уровень усиления и шумоподавления, ведет текстовую расшифровку фонограмм, в том числе в режиме реального времени. 

Темы: Судебная система в России, Технологии и решения, Робототехника
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Комментарии читателей
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03.12.2018, 20:03
Гость: А дальше?

вверх.
03.12.2018, 16:11
Гость: Следующий

шаг - робот судья.
03.12.2018, 15:57
Гость: Алексий

Для российских судей все равно будут или не будут роботы-стенографисты вести протоколы заседаний. Российский судья судит не по закону, а по внутренним убеждениям (Статья 67 ГПК РФ), и ему плевать на доказательства и протоколы.
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