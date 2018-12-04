Пользователь «ВКонтакте» получил два года колонии за аудиозаписи

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Чертановский районный суд Москвы приговорил Рашида Гаджибагамаева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за размещенные на его странице в соцсети аудиозаписи.

Суд признал Гаджибагамаева виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды) за публикацию в соцсети «ВКонтакте» трех аудиозаписи с речами лидера запрещенного в России «Исламского государства», сообщает Медиазона.

Суд пришел к выводу, что материалы содержат признаки возбуждения религиозной вражды к лицам немусульманского вероисповедания и приговорил Гаджибагамаева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима (дело № 01-0526/2018). Процесс проходил в особом порядке - уроженец Дагестана полностью признал свою вину.

В сентябре Тюменский районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы условно за публикацию песни «Я русский», напоминает «Право.ру».