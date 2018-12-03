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Холдинг «Росэлектроника» разработал чип для интернета вещей

12:48 3.12.2018
Фото с сайта rostec.ru
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Холдинг «Росэлектроника» завершил создание первой российской микросхемы для интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Чип имеет размеры 5x5 мм и предназначен для приема и передачи информации в оптимальном для интернета вещей частотном диапазоне от 100 МГц до 2,5 ГГц.

Это первая отечественная микросхема, которая обеспечивает цифровую связь на расстоянии до 30 км.

Предполагается, что новинка будет использоваться в решениях IoT для промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и в «умных» приборах бытового назначения.

Основным преимуществом называется отсутствие незадекларированных функций, так называемых закладок, что является ключевым при использовании на стратегически важных предприятиях и объектах инфраструктуры. На текущий момент создана и тестируется опытная партия изделий.

Микросхема спроектирована дизайн-центром микроэлектронных устройств в России НИИМА «Прогресс» холдинга «Росэлектроника» для серийного производства на отечественных предприятиях. 

Сборка чипов на территории России позволит устройствам соответствовать требованиям, предъявляемым к отечественной микроэлектронной продукции первого уровня.

Темы: IT-технологии, Высокие технологии в России, Технологии и решения
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