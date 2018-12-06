Режим «инкогнито» не гарантирует анонимность в поиске Google
Команда разработчиков поисковика DuckDuckGo с упором на конфиденциальность провела исследование в отношении безопасности поисковика Google с точки зрения конфиденциальности данных пользователей.
Обнаруженные результаты не обнадёживают - Google умудряется персонализировать поисковые результаты, даже когда пользователи задействуют режим «инкогнито». Проще говоря, даже в режиме «инкогнито» поисковик использует личную информацию о пользователе.
Разработчики DuckDuckGo особое внимание уделяют такому феномену, как «пузырь фильтров», негативной стороне персонализированного поиска — когда пользователю предоставляют информацию, ориентированную на его интересы.
В результате, пользователи получают однобокую информацию и испытывают сложности с изучением вопроса с разных точек зрения, сообщает Ferra.ru.
По результатам DuckDuckGo, при одновременном вводе одного запроса разными пользователями, они получали каждый свою выдачу. По мнению специалистов, это нельзя объяснить разницей в местоположении, времени, фактом входа в аккаунт Google или тестовыми алгоритмами поиска.
Отличающуюся выдачу получали и пользователи с режимом «инкогнито».
Как заключили исследователи отказ от входа в аккаунт Google или режим «инкогнито» не помогают справиться с проблемой «пузыря фильтров».