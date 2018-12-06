«Калашников» тестирует арктическую экипировку

15:41

Концерн «Калашников» госкорпорации Ростех продолжает испытания новой техники, экипировки и снаряжения проекта «Нанук» для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях пониженных температур.

Проверка проходит на территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Таймырского Долгано-Ненецкого района.

В состав экипировки входит более 40 наименований, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, палатка арктическая, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое.

Напомним, что комплект «Нанук» создавался при участии Министерства обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный десант».

Все элементы экипировки были опробованы специалистами «Калашникова» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47 °С, ветер – до 25 м/с и выше, влажность до 100%.

Опытные образцы экипировки были представлены на форуме «Армия-2018».