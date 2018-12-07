]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Госкомпании обяжут отдавать предпочтение закупкам отечественного ПО

15:19 7.12.2018
Дом Правительства РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Соколова.

По словам Соколова, такая норма уже действует в отношении федеральных органов власти. Они должны при госзакупке выбирать ПО из специально созданного в 2016 году реестра. В случае закупки зарубежного ПО госорганы должны представить обоснование. В отношении компаний с госучастием ранее были выпущены директивы о закупке отечественного софта, но они носили рекомендательный характер, сказал Соколов.

Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.

Он напомнил, что такая норма уже действует в отношении федеральных органов власти. Они должны при госзакупке выбирать ПО из специально созданного в 2016 году реестра. В случае закупки зарубежного ПО госорганы должны представить обоснование. В отношении компаний с госучастием ранее были выпущены директивы о закупке отечественного софта, но они носили рекомендательный характер, сказал Соколов.

Темы: Софт и разработка новых программ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2018, 18:30
Гость: Давно пора!

На хрен вам итальянская обувь,носи валенки,развивай рассейскую промышленность,а то налоги драть не с кого!
07.12.2018, 17:46
Гость: Lelik

Неужели вместо очередной закупки офиса от мелкософта начнут пересаживаться на что-нить вроде OlnyOffice или OpenOffice - это к примеру. Интересно и даже интригующе во что это выльется, еще интересней будет почитать обоснования для закупки того же мелкософтовского офиса :)
07.12.2018, 17:20
Гость: Иван простак

Молодцы. Компания волга- аэро, специализирующаяся на производстве малых самолетов - амфибий из композитов, спроектирована последний самолёт на российском софте.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.