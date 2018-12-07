Госкомпании обяжут отдавать предпочтение закупкам отечественного ПО

15:19

Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Соколова.

По словам Соколова, такая норма уже действует в отношении федеральных органов власти. Они должны при госзакупке выбирать ПО из специально созданного в 2016 году реестра. В случае закупки зарубежного ПО госорганы должны представить обоснование. В отношении компаний с госучастием ранее были выпущены директивы о закупке отечественного софта, но они носили рекомендательный характер, сказал Соколов.

Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.

Он напомнил, что такая норма уже действует в отношении федеральных органов власти. Они должны при госзакупке выбирать ПО из специально созданного в 2016 году реестра. В случае закупки зарубежного ПО госорганы должны представить обоснование. В отношении компаний с госучастием ранее были выпущены директивы о закупке отечественного софта, но они носили рекомендательный характер, сказал Соколов.