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Американский космический аппарат InSight передал запись шума ветра на Марсе

10:52 8.12.2018

Американский космический аппарат InSight впервые записал и отправил на Землю запись шума ветра на Марсе.

Как отмечается в пресс-релизе НАСА, 1 декабря датчики аппарата записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", дувшего с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

Звуки ветра были записаны с помощью сейсмометра SEIS , который должен определить уровень сейсмической активности, особенности внутреннего строения Марса и отслеживать падение метеоритов.

Наряду с этим InSight оснащен зондом HP3, который измерит количество тепла, исходящего из глубинных слоев Красной планеты. Оба прибора будут установлены на поверхности планеты с помощью роботизированной руки на некотором расстоянии от посадочной платформы, сообщает "Интерфакс". Для обеспечения работы приборов будет пробурена 5-метровая скважина. На американском аппарате также размещен инструмент TWINS для изучения погодных условий на Марсе.

26 ноября американский космический аппарат InSight совершил посадку на Марс. Исследования коснутся строения и тектонической активности планеты. Миссия рассчитана на два года.

Темы: США, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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08.12.2018, 15:50
Гость: Serge

Особенно интересно управление посадкой в реальном масштабе времени..
И это при том, что радиосигнал только в одну сторону и при самом благоприятном взаимоположении планет идет 6 минут... Какая орбитальная скорость у Марса?? Сколько аппарат "промахнет" за время путешествия радиосигнала туда и обратно ??
08.12.2018, 15:41
Гость: Serge

Я напряженно ожидаю, когда же они полетят на Венеру.. И наверняка справятся.. И температура в 400 град при давлении 95 атм. на поверхности им будет нипочем...
08.12.2018, 14:50
Гость: русский

сначала светлое небо и профессиональная видеосъемка со всех сторон (включая трансфокацию) приземляющегося на МАРС аппарата, а сейчас еще и "шум ветра".
Меня терзают смутные сомнения, что происходит это всё в действительности где-нибудь в Аризоне.
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