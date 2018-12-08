Американский космический аппарат InSight передал запись шума ветра на Марсе

10:52

Американский космический аппарат InSight впервые записал и отправил на Землю запись шума ветра на Марсе.

Как отмечается в пресс-релизе НАСА, 1 декабря датчики аппарата записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", дувшего с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.

Звуки ветра были записаны с помощью сейсмометра SEIS , который должен определить уровень сейсмической активности, особенности внутреннего строения Марса и отслеживать падение метеоритов.

Наряду с этим InSight оснащен зондом HP3, который измерит количество тепла, исходящего из глубинных слоев Красной планеты. Оба прибора будут установлены на поверхности планеты с помощью роботизированной руки на некотором расстоянии от посадочной платформы, сообщает "Интерфакс". Для обеспечения работы приборов будет пробурена 5-метровая скважина. На американском аппарате также размещен инструмент TWINS для изучения погодных условий на Марсе.

26 ноября американский космический аппарат InSight совершил посадку на Марс. Исследования коснутся строения и тектонической активности планеты. Миссия рассчитана на два года.