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Прототип аэротакси, созданный в «Сколково» за 12 млн рублей, упал в сугроб

13:00 8.12.2018

 В инновационном центре "Сколково" во время презентации упал прототип воздушного такси. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что летательный аппарат поднялся в воздух, а через несколько секунд упал на снег.

Стоимость не имеющей аналога разработки оценивается в 12 миллионов рублей, сообщает МК. Запуск полноценной версии предварительно запланирован на 2020 год. 

Это был тестовый полет прототипа аэротакси, созданного компанией "Бартини дизайн" на технологической базе "Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС.

Директор по развитию "Бартини дизайн" Илья Ханыков пояснил происшествие несколькими факторами. "Данное падение - первый результат в рамках работы нашей новой лаборатории аэротакси. Первая гипотеза [о причинах] заключается в том, что в этой конкретной ситуации мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе отвлеклись на общение с гостями мероприятия. Если в данную погоду положить на такой же промежуток времени обычный телефон на землю, он также окажется разряженным. При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим", цитирует его ТАСС

Проект инноваторов - крайне актуален для столицы. Беспилотное воздушное такси в ближайшем будущем способно капитально разгрузить все ключевые магистрали Москвы, пишет РГ. Пассажирский дрон в конечном итоге должен прибывать в точку, обозначенную пассажиром в мобильном приложении.

Темы: Новые технологии, Проект «Сколково»
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Комментарии читателей
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08.12.2018, 15:32
Гость: Многоходовочки инновационные

Пластмассовый дрон с алиэкспрес за 100 американских рублей+ таджик водитель= российская не имеющая аналогов в мире аэромаршрутка и освоенные миллиарды.
08.12.2018, 14:55
Гость: Скептик

А вы ждали другого результата?
Президентом и одним из сопредседателей совета фонда Сколково является Виктор Вексельберг.
Вторым сопредседателем совета фонда и председателем фонда является Аркадий Дворкович.
Попечительский совет фонда «Сколково» возглавляет Дмитрий Медведев.
А первые двое - еще и друганы рыжего жулика:
В июне 2017 года Федеральное агентство по управлению государственным имуществом решением единственного акционера АО «Роснано» утвердило состав cовета директоров компании, в него вошли:
Виктор Вексельберг — предприниматель, президент некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»;
Аркадий Дворкович — заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель совета директоров;
Анатолий Чубайс — председатель правления управляющей компании «Роснано»...
Бабло в карманах оторваться от земли не дает.
08.12.2018, 14:51
Гость: Пенсионер

Какой же это прототип - это китайская безделушка, по крайней мере, самое главное, электродвигатели, батарейка и радиоуправление - китайские! Но самое главное, что этот "прототип", это опасная фреза с четырех сторон такси, которая будет крошить людей. Эти аферисты создатели аэротакси даже не понимают, что в прототипе должны быть все винты, упрятанные внутрь, так что снаружи только поток воздуха. Даже поток воздуха в городе вблизи скоплений людей может наделать много вреда, ведь аэротакси всяко будет весить 1-3 тонны, такой воздушный поток может сбить с ног человека, а ребенка вообще убить, стукнув о что то!
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