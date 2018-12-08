Прототип аэротакси, созданный в «Сколково» за 12 млн рублей, упал в сугроб

13:00

В инновационном центре "Сколково" во время презентации упал прототип воздушного такси. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что летательный аппарат поднялся в воздух, а через несколько секунд упал на снег.

Стоимость не имеющей аналога разработки оценивается в 12 миллионов рублей, сообщает МК. Запуск полноценной версии предварительно запланирован на 2020 год.

Это был тестовый полет прототипа аэротакси, созданного компанией "Бартини дизайн" на технологической базе "Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС.

Директор по развитию "Бартини дизайн" Илья Ханыков пояснил происшествие несколькими факторами. "Данное падение - первый результат в рамках работы нашей новой лаборатории аэротакси. Первая гипотеза [о причинах] заключается в том, что в этой конкретной ситуации мы слишком затянули ожидание между последним прогревом и взлетом, в том числе отвлеклись на общение с гостями мероприятия. Если в данную погоду положить на такой же промежуток времени обычный телефон на землю, он также окажется разряженным. При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим", цитирует его ТАСС

Проект инноваторов - крайне актуален для столицы. Беспилотное воздушное такси в ближайшем будущем способно капитально разгрузить все ключевые магистрали Москвы, пишет РГ. Пассажирский дрон в конечном итоге должен прибывать в точку, обозначенную пассажиром в мобильном приложении.