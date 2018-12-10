]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В России предложили ввести штрафы за смену идентификатора телефона

12:30 10.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Экспертный совет при правительстве представил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают введение штрафов за подделку кода IMEI (International Mobile Equipment Identity - уникальный номер-идентификатор для каждого телефона).

Поправки уже были рассмотрены временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Как отметила Ирина Левова, куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета, в целом данный законопроект нашел поддержку.

По информации издания «Ведомости», штрафы для частных лиц составят от 3000 до 4000 рублей, для должностных - 15 000-30 000 рублей, для юридических - 60 000-100 000 рублей.

Предположительно, введение штрафов позволит наказать ответственных за распространение «серых» телефонов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Мобильные устройства, Мобильная связь и сотовые операторы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.12.2018, 19:57
Гость: Слава Единой России

И побольше нам запретов и штрафов, хороших и разных.
10.12.2018, 19:15
Гость: Владимир

Есть кто юристы? Должны подать в суд и он будет выигран поскольку все эти меры нарушают конституцию, несколько статей о правах человека и противозаконны. Только так можно остановить разошедшихся диктаторов. Просто одна часть населения хочет установить контроль над другой частью.
10.12.2018, 18:25
Гость: SL

Скоро эта антинародная власть, будет нам устанавливать когда трусы менять.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.