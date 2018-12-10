В России предложили ввести штрафы за смену идентификатора телефона

12:30

Экспертный совет при правительстве представил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают введение штрафов за подделку кода IMEI (International Mobile Equipment Identity - уникальный номер-идентификатор для каждого телефона).

Поправки уже были рассмотрены временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества. Как отметила Ирина Левова, куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета, в целом данный законопроект нашел поддержку.

По информации издания «Ведомости», штрафы для частных лиц составят от 3000 до 4000 рублей, для должностных - 15 000-30 000 рублей, для юридических - 60 000-100 000 рублей.

Предположительно, введение штрафов позволит наказать ответственных за распространение «серых» телефонов.