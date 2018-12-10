Данные граждан соберут в цифровом профиле

11:02

Банк России и "Ростелеком" подготовили концепцию цифрового профиля гражданина. Речь идет о наборе юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС).

По данным СМИ, цифровой профиль будет включать основные сведения о человеке (паспортные данные, СНИЛС и ИНН), ссылки на информацию из других ГИС и реестр цифровых согласий на обработку персональных данных.

Пользователь сможет предоставлять и отзывать цифровые согласия, а также реализовывать "право на забвение" – то есть, требовать удаления неактуальной или недостоверной информации о себе.

Платформа призвана упростить получение коммерческих и государственных услуг.

"Ведомости" так описывают схему ее работы: гражданин обращается за услугой, организация передает запрос на необходимые документы в цифровой профиль, тот идентифицирует пользователя, запрашивает у него согласие на обработку данных, а сами данные – у нужной ГИС, после чего вносит согласие в реестр.

Опознавать гражданина планируется через Единую систему идентификации и аутентификации, уточняют в ЦБ.

Интерфейс предлагается создать на условиях государственно-частного партнерства или на базе коммерческой организации. Курировать его работу будет Минкомсвязи и "уполномоченный орган в области биометрической идентификации", пишет "Право.ру".

Прототип появится весной, в эксплуатацию его введут к следующему декабрю. Нацпроект "Цифровая экономика" предусматривает, что на создание инфраструктуры цифрового профиля будет привлечено более 3 млрд руб. внебюджетных средств до 2021 года.

Источник "Коммерсанта" утверждает, что Минкомсвязи согласует концепцию уже на этой неделе. Платформа позволит людям управлять своими данными, а также обеспечит "удобный, прозрачный и безопасный обмен данными между гражданами, государством и бизнесом", заявили в "Ростелекоме".

Эксперты предупреждают: глобальный сбор цифровых досье может привести к нарушению личных свобод, а также к навязыванию услуг вопреки интересам пользователя.