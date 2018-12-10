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«Черных» коллекторов оштрафовали за рекламу в «Яндекс.Директе»

22:08 10.12.2018
Федеральная антимонопольная служба
© KM.RU, Алексей Белкин
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Компания «Правовой совет» размещала рекламу через «Яндекс.Директ» об услугах по взысканию долгов с физлиц, при этом не будучи включенной в соответствующий государственный реестр.

Арбитражный суд Москвы признал законными и обоснованными решение, предписание и постановление о наложении штрафа за ненадлежащую рекламу.

Напомним, в мае 2018 года Комиссия ФАС России признала Общество виновным в нарушении Закона о рекламе.

Комиссия службы установила, что при наборе в строке поиска «Яндекс» словосочетания «взыскание долгов физлиц» под строкой поиска отображались несколько вариантов объявлений с пометкой «реклама», которые вели на сайты юридических компаний.

В рекламе сообщалось, что все эти компании оказывают услуги по взысканию долгов с граждан. Однако, деятельность по возврату просроченной задолженности с граждан имеют право осуществлять только юридические лица, внесенные в соответствующий государственный реестр.

Согласно реестру, ООО «Правовой совет» в нем отсутствует, а значит, имело право взаимодействовать с должниками, используя лишь почтовые отправления.

За совершенное правонарушение ООО «Правовой совет» получило от ФАС России штраф в 100 тысяч рублей.

Не согласившись с решением, предписанием и постановлением о наложении штрафа ФАС России, Общество обжаловало их в судебном порядке, однако Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал.

Темы: Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), Яндекс
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Комментарии читателей
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11.12.2018, 01:18
Гость: Ray Bloom

Хорошо бы их по башке навернуть, а не штрафы выписывать.
11.12.2018, 00:41
Гость: Расизму - нет !!!

Нельзя обижать чёрных!
11.12.2018, 00:16
Гость: ВВВ

опередил, однако...
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