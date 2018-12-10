«Черных» коллекторов оштрафовали за рекламу в «Яндекс.Директе»

22:08

Компания «Правовой совет» размещала рекламу через «Яндекс.Директ» об услугах по взысканию долгов с физлиц, при этом не будучи включенной в соответствующий государственный реестр.

Арбитражный суд Москвы признал законными и обоснованными решение, предписание и постановление о наложении штрафа за ненадлежащую рекламу.

Напомним, в мае 2018 года Комиссия ФАС России признала Общество виновным в нарушении Закона о рекламе.

Комиссия службы установила, что при наборе в строке поиска «Яндекс» словосочетания «взыскание долгов физлиц» под строкой поиска отображались несколько вариантов объявлений с пометкой «реклама», которые вели на сайты юридических компаний.

В рекламе сообщалось, что все эти компании оказывают услуги по взысканию долгов с граждан. Однако, деятельность по возврату просроченной задолженности с граждан имеют право осуществлять только юридические лица, внесенные в соответствующий государственный реестр.

Согласно реестру, ООО «Правовой совет» в нем отсутствует, а значит, имело право взаимодействовать с должниками, используя лишь почтовые отправления.

За совершенное правонарушение ООО «Правовой совет» получило от ФАС России штраф в 100 тысяч рублей.

Не согласившись с решением, предписанием и постановлением о наложении штрафа ФАС России, Общество обжаловало их в судебном порядке, однако Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал.