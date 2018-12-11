]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Intel выпустит мощный компьютер в 5-литровом корпусе

11:20 11.12.2018
Фото с сайта fanlesstech.com
Материалы по теме:

Компания Intel разрабатывает компактный компьютер серии NUC, который, как ожидается, сможет удивить пользователей рекордной производительностью.

В настоящее время он получил условное название Intel NUC Ghost Canyon, сообщает FanlessTech.

Известно, что система получит 45-ваттный процессор Coffee Lake HR (8 ядер и 16 потоков) и будет заключена в 5-литровый корпус.

Из разъемов называются слот для накопителя M.2 storage, слот PCIe x16 для дискретной видеокарты, три порта HDMI 2.0 и пара портов Thunderbolt 3.

Ожидается, что официальный дебют системы Intel NUC Ghost Canyon состоится не ранее 2020 года.

500 - Internal Server Error

500 - Internal Server Error

Темы: Intel, Intel, Высокие технологии в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.