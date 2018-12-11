Intel выпустит мощный компьютер в 5-литровом корпусе

11:20

Компания Intel разрабатывает компактный компьютер серии NUC, который, как ожидается, сможет удивить пользователей рекордной производительностью.

В настоящее время он получил условное название Intel NUC Ghost Canyon, сообщает FanlessTech.

Известно, что система получит 45-ваттный процессор Coffee Lake HR (8 ядер и 16 потоков) и будет заключена в 5-литровый корпус.

Из разъемов называются слот для накопителя M.2 storage, слот PCIe x16 для дискретной видеокарты, три порта HDMI 2.0 и пара портов Thunderbolt 3.

Ожидается, что официальный дебют системы Intel NUC Ghost Canyon состоится не ранее 2020 года.