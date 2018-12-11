Россия потеряла способность «видеть» подлодки США

17:03

ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок, считает капитан третьего ранга запаса Максим Климов.

Эксперт отмечает, что «о возможности наведения корабельных зенитных управляемых ракет на низколетящие цели и говорить не приходится с учетом того, что даже по своему основному назначению - противолодочному - Ка-27М серьезно проигрывает всем западным современным вертолетам».

Причину этого он видит в устаревшей концепции построения поисково-прицельной системы (ППС) и сохранении старой высокочастотной антенны опускаемой гидроакустической станции.

«Соответственно невозможны "подсвет" поля буев для обнаружения современных малошумных подлодок и совместная работа в виде единой многопозиционной системы с гидроакустическими станциями (ГАС) кораблей, что уже пару десятков лет является классикой противолодочной борьбы на Западе», - отмечает Климов.

Крайняя устарелость ППС (включая «Новеллу» и «Касатку»), по мнению автора, является главным недостатком российской противолодочной авиации.

«Наше "поле буев" - это набор одиночных приемников, в то время как на Западе уже с 1980-х годов начался переход на совместную комплексную обработку сигналов от поля РГАБ (радиогидроакустический буй) как от единой антенны, то есть РГАБ стал "датчиком". Данное техническое решение резко повысило поисковую производительность противолодочных самолетов», - пишет Климов в «Независимой газете».

В июне в сообщении пресс-службы Северного флота отмечалось, что «в масштабных маневрах задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО».

Фактически данные цифры – это признание факта разгрома флотом собственной морской авиации и соответственно своей небоеспособности против хоть сколько-нибудь сильного противника, считает эксперт.

Интерес представляет сравнение статистики «кораблей и самолетов» в предшествующих учениях ВМФ СССР:

– учения Северного флота «Север 68» – около 300 боевых кораблей и судов (из них 80 подлодок) и около 500 самолетов;

– учения ВМФ СССР «Океан» (1970) – только в дальней зоне действовало 80 подлодок (из них 15 атомных), 84 надводных корабля и 45 вспомогательных судов, авиация – 8 полков (14 полковылетов), то есть не менее 300–400 самолетов. Всего авиация провела 5,5 тыс. самолето-вылетов, 752 дозаправки с передачей 4 тыс. т топлива.

Очевидно, что именно авиация во всех задачах, кроме стратегического ядерного поражения наземных объектов противника, являлась главной ударной силой флота.

Северный флот на 1982 год имел 395 боевых кораблей и катеров, 290 вспомогательных судов и… 380 летательных аппаратов, а на учениях «Океан 83» было задействовано 53 корабля, 27 подлодок, 18 вспомогательных судов, а также 14 полков морской авиации и 3 полка истребителей ПВО, то есть более 400 самолетов.

Цифры на сегодня поражают, но не количеством кораблей и самолетов, а их соотношением. В 1990-х – начале 2000-х годов флот фактически удавил собственную авиацию. Да, времена были тяжелые. Однако как раз в эти тяжелые времена и проявилось отчетливо, кто был для командования ВМФ «любимой дочкой» (подплав), а кто «падчерицей» (авиация).

По мнению Климова, все, чем занимался ВМФ в последние 10 лет по авианосной тематике, является «маниловщиной».