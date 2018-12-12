Космический аппарат InSight сделал первое «селфи» на Марсе

18:18

InSight с помощью камеры на своей роботизированной руке сделал первое «селфи» - мозаику, состоящую из 11 изображений

На фото видны солнечная панель, научные приборы и инструменты аппарата.



Фото с сайта nasa.gov

Члены команды также получили первый полноценный обзор рабочего пространства InSight - площадь четыре на два метра непосредственно перед космическим кораблем. Это изображение представляет собой мозаику, составленную из 52 отдельных фотографий.

Изучив снимки, в ближайшие недели ученые должны принять важное решение о том, где в этом рабочем пространстве следует разместить приборы космического корабля. Затем они дадут команду роботизированной руке InSight, которая тщательно установит сейсмометр и датчик теплового потока в выбранных местах.

Эти инструменты лучше всего работают на ровной поверхности, поэтому инженеры стремятся избежать их установки на камнях размером более 1,3 сантиметра. К счастью, пространство вокруг аппарата для этого отлично подходит.

«Почти полное отсутствие камней, холмов и ям означает, что место посадки InSight безопасно для наших инструментов. Рабочая площадь может показаться довольно ровным и простым для маневров пространством, если бы не тот факт, что мы говорим о Марсе, но мы все равно рады тому, что видим», - признался руководитель миссии InSight в NASA Брюс Банердт (Bruce Banerdt).

Команда, отвечающая за посадку InSight, осознанно выбрала именно это место — нагорье Элизиум рядом с марсианским экватором, которое относительно свободно от камней. Несмотря на то что зона выглядела опасной при самой посадке, она оказалась даже лучше, чем предполагали ученые.

По всей видимости, зонд находится на впадине, наполненной песком, что должно облегчить создание пятиметровой скважины в недра Красной планеты - это считается одной из главных задач миссии.

Космический аппарат InSight стартовал с Земли 5 мая в рамках миссии NASA Discovery, а 26 ноября успешно совершил посадку на поверхность Марса. На следующий день он прислал первую качественную фотографию Красной планеты, а 8 декабря отправил на Землю запись звуков марсианского ветра.