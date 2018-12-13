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Поставщики Apple могут перенести производство из-за импортных пошлин

08:53 13.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
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Они рассматривают возможность перевести производство iPhone в другие страны, если пошлины США на импорт произведенных в Китае смартфонов вырастут до 25%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Смартфоны Apple преимущественно собирают в Китае, это делает Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn). По завершении сборки товар отгружают по всему миру.

Как отмечает агентство, если пошлины США для продукции Apple составят около 10%, поставщикам не придется переносить производство.

Однако в случае, если действующая администрация примет решение значительно повысить импортные пошлины до 25%, Apple будет больше не в состоянии придерживаться существующей модели.

Вопрос о переносе производства из Китая стал актуален для поставщиков Apple в связи с недавним заявлением Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин, сообщает "Право.ру"

В частности, президент США сказал, что пошлины могут затронуть товары Apple, включая Macbook и iPhone. Ранее в администрации Трампа обещали сделать исключение для продукции Apple. С введением импортных пошлин компании придется поднять цены, что грозит ухудшением продаж.  

Темы: Apple, Новости IT компаний
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