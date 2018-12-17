Госкомпании обязали перейти на отечественный софт

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Государственные компании в России должны запланировать переход преимущественно на отечественное программное обеспечение до 2021 года, об этом говорится в директиве, подписанной вице-премьером Антоном Силуановым, сообщает газета "Ведомости".

Факт подписания документа изданию подтвердил представитель Силуанова Андрей Лавров.

Согласно директиве, с которой ознакомилось издание, спустя 10 дней с ее получения компания должна созвать совет директоров, а госпредставители – проголосовать по директиве. В перечень попадают компании, где государство является контролирующим акционером и имеет большинство голосов в совете директоров, объяснил руководитель департамента по взаимодействию с органами государственной власти KPMG в России и СНГ Антон Усов.

"После одобрения на совете директоров госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода до 2021 года преимущественно на российский софт, гласит директива: конкретные действия и сроки поэтапного импортозамещения, бюджеты, KPI, ответственного за переход", - цитирует газета выдержки из документа.

Кроме того, госкомпании должны поставить все эти задачи перед дочерними компаниями, в которых им принадлежит более 50% уставного капитала, и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи.