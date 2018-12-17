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Госкомпании обязали перейти на отечественный софт

07:45 17.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Государственные компании в России должны запланировать переход преимущественно на отечественное программное обеспечение до 2021 года, об этом говорится в директиве, подписанной вице-премьером Антоном Силуановым, сообщает газета "Ведомости".

Факт подписания документа изданию подтвердил представитель Силуанова Андрей Лавров.

Согласно директиве, с которой ознакомилось издание, спустя 10 дней с ее получения компания должна созвать совет директоров, а госпредставители – проголосовать по директиве. В перечень попадают компании, где государство является контролирующим акционером и имеет большинство голосов в совете директоров, объяснил руководитель департамента по взаимодействию с органами государственной власти KPMG в России и СНГ Антон Усов.

"После одобрения на совете директоров госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода до 2021 года преимущественно на российский софт, гласит директива: конкретные действия и сроки поэтапного импортозамещения, бюджеты, KPI, ответственного за переход", - цитирует газета выдержки из документа.

Кроме того, госкомпании должны поставить все эти задачи перед дочерними компаниями, в которых им принадлежит более 50% уставного капитала, и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи.

Темы: Софт и разработка новых программ, Утилиты и служебные программы
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Комментарии читателей
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17.12.2018, 13:07
Гость: Петр

... Они проходят проверку и если надо - дорабатываются...
… надежды юношей питают …

вот , почитайте:
Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
«Иных уж нет, а те далече» , Мальдивы, Багамы, Лондон,Нью-Йорк

В очках и при карандаше,
Пред выкипевшим самоваром,
Он (импортозаместитель) размышляет о душе,
О временах, прошедших даром.

так же , "пред самоваром" оказались разработчики ЕС и СМ серий ЭВМ , советского еще софта и т.п. и т.д.

Как может годы человеко-часов потраченные на линукс и прочее свободное ПО сжать некий "проверяющий" в месяцы ? Тем более что шпионские закладки в это свободное ПО делали большие коллективы разработчиков из разведок ведущих стран мира.
И вспомним - в деле Скрипалей -двух "туристов" вычислили за недели. Так и в случае свободного ПО - люди его проверяющие уже давно получили очень интересные "...предложения..." в виде гражданство США и солидной суммы в долларах . Ну и результат проверок соответствующий :-)
17.12.2018, 12:15
Гость: Серёга

Однозначно правильное решение.
Оставлять ИТ зависимыми от иностранных корпораций - глупость несусветная.
Лучше поздно и сейчас, чем завтра, когда будет совсем поздно.
Крикуны насчёт откатов и взяток, - идите лесом. В данном случае это крайне неприятно, но не так важно по сравнению с ущербом от кибердействий со стороны вероятного противника.
И никаких изобретений велосипедов не будет. ПО с открытым исходным кодом - пруд пруди. Они проходят проверку и если надо - дорабатываются. Всё. Вопросов никаких.
17.12.2018, 11:58
Гость: личный опыт

давно пора надо было это сделать
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