Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на блокировку Telegram

23:36

В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram.

Власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей, сообщает Би-би-си. До сих пор попытки блокировать мессенджер Павла Дурова не увенчались успехом.

О том, что новую технологию блокировок начнут запускать уже в следующем году, изданию рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта. О таком же сроке слышал и собеседник, близкий к одной из компаний-разработчиков подобной системы.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram.

Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают нейтральные ресурсы. Например, весной 2018 года, сражаясь против мессенджера Дурова, Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов, говорил глава ведомства Александр Жаров. Часть из них использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.

