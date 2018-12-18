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Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на блокировку Telegram

23:36 18.12.2018
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В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram.

Власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей, сообщает Би-би-си. До сих пор попытки блокировать мессенджер Павла Дурова не увенчались успехом.

О том, что новую технологию блокировок начнут запускать уже в следующем году, изданию рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта. О таком же сроке слышал и собеседник, близкий к одной из компаний-разработчиков подобной системы. 

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов"). У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram.

Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают нейтральные ресурсы. Например, весной 2018 года, сражаясь против мессенджера Дурова, Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов, говорил глава ведомства Александр Жаров. Часть из них использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.
 

Темы: Социальные сети в России, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 01:10
Гость: вольд

небось Чубайсята смету расчитали
19.12.2018, 00:55
Гость: Тут

ни на какие пенсии не хватит.
18.12.2018, 23:53
Гость: Михаил

Тогда шифровать будут весь трафик от точки к точке или прикидываться трафиком, к примеру, крупного банка. Бандитская власть - бандитские методы борьбы. Властители, живите уже в новом мире, где сеть щёлкает по носу всяким ворам и лицемерам.
7-zip за что заблокировали? Открытое и свободное ПО ведь.
ВЫ БОРЬБОЙ С ЭКСТРЕМИЗМОМ ПОКРЫВАЕТЕ БОРЬБУ С ИНАКОМЫСЛИЕМ.
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